Biagio-Marini-Wettbewerb in Neuburg: Ein Festival der liebevollen Details

Einen Sonderpreis für besondere Hitzeresistenz hätte sich eigentlich jeder Anwesende verdient. Weil selbst bei Sonnenuntergang die Temperaturen noch konstant über 32 Grad verweilten und der Kongregationssaal so einmal mehr zu veritablen Großraumsauna wurde, trennte der mittlerweile 26. Biagio-Marini-Wettbewerb einmal mehr die Spreu vom kulturbegeisterten Weizen. Doch wie in den Vorjahren wurden die Unerschütterlichen durch den Vortrag der vier Nachwuchsensembles reich belohnt.

Unterschiede seien allenfalls marginal zu erkennen gewesen, gestand Xenia Löffler, die Vorsitzende der Fachjury, nach der im Vergleich zu 2024 deutlich kürzeren Beratung. Dass es schlussendlich dann doch einen, oder im konkreten Fall sogar zwei Sieger geben muss, liegt in der Natur eines solchen Wettbewerbes. Das ausschließlich aus Frauen bestehende, vierköpfige „Elikón Ensemble“ gewann das offizielle Biagio-Marini-Prädikat sowie eine Prämie von 2500 Euro, während der Publikumspreis, bei dem 111 Besucherinnen und Besucher abgestimmt hatten, mit ganzen zwei Stimmen Unterschied an „Les Arcanes Baroques“ ging. Die Jury hob außerdem „Camerata Musikus“ auf den zweiten und das polnische Quartett „Echo“ neben „Les Arcanes Baroques“ gleichberechtigt auf den dritten Rang.

Eigentlich hätten sogar fünf Gruppen an diesem heißen Sommerabend ihr reiches Können zeigen dürfen, doch ein Ensemble musste aus Krankheitsgründen passen. Eine unfreiwillige, aber wohltuende Entschlackung des Programms, bei dem deshalb schon kurz nach 21 Uhr die Sieger verkündet werden konnten.

Sopranistin Ekatarina Krasko (rechts) prägt das Klangbild des „Elikón Ensembles". Foto: Reinhard Köchl

Dass die Renaissance-Musik mit dem Preis des aus Brescia stammenden Hofkapellmeisters Biagio Marini, der im 17. Jahrhundert fast 30 Jahre lang in Neuburg im Dienst der Pfalzgrafen wirkte, eine immense Bedeutung genießt, beschert der Sommerakademie im Speziellen und der Stadt im Allgemeinen eine herausgehobene Position. Seit 1999 findet der Biagio-Marini-Wettbewerb für junge Kammermusikgruppen, die sich der historischen Aufführungspraxis verpflichtet fühlen, in Neuburg statt und ist mittlerweile der einzige permanente Wettbewerb für Alte Musik im deutschen Sprachraum.

Warum, das wurde bei den knapp 15-minütigen Performances überdeutlich: Die exakte und doch eigenständige Interpretation der Werke zählt mithin zu den schwierigsten Unterfangen der klassischen Musik. Eine Hürde, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausscheidung dank jeder Menge Übungsschweiß und Talent längst überwunden haben.

„Les Arcanes Baroques“ etwa, ein Quartett aus vier Nationen, baut Brücken zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert, zwischen dem Namensgeber Marini und Antonio Caldara, wobei besonders das Zusammenspiel der beiden Violinen (Kira Dowe und Benjamin Lenzmeier) überragt.

Ein Abend mit lauter Siegern: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Biagio-Marini-Wettbewerbs 2025 strahlen um die Wette. Foto: Reinhard Köchl

Im „Elikon Ensemble“, das sich am Mozarteum Salzburg kennenlernte, führt Sopranistin Ekatarina Krasko mit ihrem klaren, intonationssicheren Organ als Nachtigall durch verwirrende emotionale Welten, unter anderem von Johann Adolf Hesse, während „Camerata Musikus“ aus Dresden ihre Lesart von Sturm und Drang zwischen südländischem Lamento und höfischem Glanz (Goldbergs Sonata a quattro in c-Moll!) getragen, edel, höfisch, elegant und hochprofessionell kredenzen.

Das mithin anspruchsvollste Programm präsentierte „Echo“ aus Warschau. Ein dramatisches Triptychon, das mithilfe von Giovanni Bononcini, Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel die Transformation einer hinreißenden, geheimnisvollen Stimme (Adrianna Zmudzińska) erforscht – von spielerischer Künstlichkeit über innere Stille bis hin zu spiritueller Befreiung. Nicht zuletzt durch solche hochprofessionellen Darbietungen besitzt der Neuburger Biagio-Marini-Wettbewerb längst den Ruf eines Festivals der liebevollen, facettenreichen Details!