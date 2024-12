Bibelabend beschäftigt sich mit Abraham

Das Dekanat Ingolstadt lädt zu einem Bibelabend ein. Im Mittelpunkt steht der biblische Urvater Abraham und seine Bedeutung. Den Abend wird der Bibelexperte Stefan Welz mitgestalten. Der Bibelabend findet am Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Pfarrheim St. Anton, Ingolstadt in der Münchener Straße 69 statt. Weitere Termine sind an den Montagen, 9. und 16. Dezember vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es unter www.keb-in.de. (AZ)