Vorfreude auf den Bidinger Landjugendball am Rußigen Freitag

Der kleine Burgheimer Ortsteil wird am Rußigen Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr erneut zu einem Faschingsmekka innerhalb der Gemeindegrenzen. Rund 50 Helfer rund um Michael Golling verwandeln die landwirtschaftliche Meier-Halle in einen Faschingstempel der besonderen Art. „Inzwischen schaffen wir das in zwei Tagen“, sagt Michael Golling mit sichtlicher Freude.

Dies liegt daran, dass Landjugend und Bettschoner in Biding eine gemauerte Empore haben und deshalb keine Holzkonstruktion aufbauen müssen. Hinzu kommt, dass schweres Gerät zur Verfügung steht und der Aufbautrupp handwerklich sehr geschickt ist. Die Meier-Halle teilt sich in die Bereiche Tanzfläche, Empore und Restaurant auf. Die Bewirtung liegt einmal mehr in den Händen von Thomas Felbermaier von „Zu Müllers“ in Winkelhausen. Ansonsten schenken Landjugend und Bettschoner an den verschiedenen Bars Getränke aus. Für den stimmungsgeladenen Ton strapaziert die Band „Jolly Sound“ Stimmbänder und Saiten.

Faschingsball in Biding: Michael Golling und sein Team bereiten Landjugendball vor

Der Bidinger Landjugendball steht heuer unter dem Motto „Mario Kart“ nach dem Nintendo-Videospiel über Autorennen. Rund 20 Kinder ließen dazu in der Alten Schule ihre Fantasie mit Pinsel und Farbe auf Plakaten spielen. Wer passend zum Motto den Landjugendball besucht, darf sich über einen verbilligten Eintritt freuen, ebenso wer vor 21 Uhr kommt und einen Landjugendausweis vorzeigen kann.

Icon Vergrößern In der alten Schule in Ortlfing wird das diesjährige Motto „Mario Kart“ von Kindern auf Plakate gemalt. Foto: Peter Maier Icon Schließen Schließen In der alten Schule in Ortlfing wird das diesjährige Motto „Mario Kart“ von Kindern auf Plakate gemalt. Foto: Peter Maier

„Wir rechnen auch heuer wieder mit vollem Haus, deshalb wurden auch die Sicherheitsauflagen noch einmal angehoben“, berichtet Michael Golling. Aus Platzgründen verzichten die Veranstalter deshalb auch auf den Auftritt einer Faschingsgarde. Stärkster Andrang herrscht nach dem Ende des nächtlichen Faschingsumzugs in Bäumenheim, von dort haben sich bereits Busse angekündigt.

Das bunte Treiben lebt natürlich auch von kreativen Kostümen und Maskeraden. Gerade in dieser Beziehung hat der Landjugendball einen hohen Stellenwert. Die Jecken betreiben im Vorfeld teilweise enormen Aufwand, um den Fasching in Biding auf ein hohes Niveau zu heben. Der zweite Teil des Landjugendballs findet am Faschingsdienstag, 4. März, um 13.30 Uhr mit dem Kinderball statt. Am ersten Fastenwochenende bringt der Abbautrupp das Inventar dann wieder für ein Jahr in das Depot.