Unbekannter klaut Bienenvölker und Honig im Wert von 1500 Euro

Im Burgheimer Ortsteil Straß hat ein Unbekannter zwei Bienenvölker samt Bienenhäuser gestohlen. Laut Polizei Neuburg war das wohl in der Zeit von Dienstag, 19. August, bis Donnerstag, 21. August, gestehen. Die Bienenvölker waren im Staatsforst in der Verlängerung der Keltenbergstraße aufgestellt.

Als der Besitzer Donnerstagvormittag nach den Bienen schauen wollte, waren sie samt Gehäusen verschwunden. Es handelte sich dabei um zwei Bienenvölker und rund 100 Kilogramm Waldhonig im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Zum Abtransport der Bienenvölker muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)