Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Bienendiebe in Straß: Imker verliert zwei Völker und 100 kg Honig im Wert von 1500 Euro

Straß

Unbekannter klaut Bienenvölker und Honig im Wert von 1500 Euro

Einem Imker in Straß sind zwei Bienenvölker samt Gehäuse gestohlen worden. Wer hat ein größeres Fahrzeug im Staatsforst gesehen? Polizei Neuburg sucht Zeugen.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Die Bienen sind immer in Bewegung. (Archivbild)
    Die Bienen sind immer in Bewegung. (Archivbild) Foto: Alina Grünky/dpa

    Im Burgheimer Ortsteil Straß hat ein Unbekannter zwei Bienenvölker samt Bienenhäuser gestohlen. Laut Polizei Neuburg war das wohl in der Zeit von Dienstag, 19. August, bis Donnerstag, 21. August, gestehen. Die Bienenvölker waren im Staatsforst in der Verlängerung der Keltenbergstraße aufgestellt.

    Als der Besitzer Donnerstagvormittag nach den Bienen schauen wollte, waren sie samt Gehäusen verschwunden. Es handelte sich dabei um zwei Bienenvölker und rund 100 Kilogramm Waldhonig im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Zum Abtransport der Bienenvölker muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden