Ausbildungsstart: Für Azubis stehen viele Türen offen

Der September ist ein wichtiger Monat. Für knapp 900 Azubis alleine in Ingolstadt bedeutet er den Start ins Berufsleben in einem IHK-Betrieb. Schulabgänger fiebern dem Termin genauso entgegen wie die zahlreichen Unternehmen in der Region, die mit den neuen Lehrlingen vielleicht auch ihre künftigen Fachkräfte bekommen. Oberstes Ziel vieler Firmen ist es, diese Lehrlinge möglichst auch nach der Ausbildung weiterzubeschäftigen. Allerdings fehlen in vielen Sparten immer noch Azubis, viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Die IHK Ingolstadt lud zum Ausbildungsstart zum Pressegespräch. Mit dabei beim Termin, der bei der Entsorgungsfirma Büchl stattfand, war auch Ingolstadts Oberbürgermeister Michael Kern. Ihm ist die duale Ausbildung eine Herzensangelegenheit.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat die Zahl der Azubis zugenommen

Über 850 Azubis haben in Ingolstadt am 1. September bei IHK-Betrieben eine Ausbildung gestartet. In der Region 10 waren es über 1900. Damit beschäftigen IHK-Betriebe der Region in allen drei Lehrjahren zusammengezählt rund 5200 Azubis. Allerdings gehen Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen mit einem Minus in das neue Lehrjahr. Einzig im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat die Ausbildung um zehn Prozent zugelegt. Dort begannen knapp 300 Jugendliche ihre Ausbildung. Laut Martin Willner, Vorstand im IHK-Regionalausschuss Ingolstadt, sind noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Und das, obwohl noch einige Hundert Jugendliche in der Region eine Ausbildungsstelle suchen. Allerdings entsprechen die freien Stellen oft nicht den Wünschen der potenziellen Azubis.

Reinhard Büchl bietet in seinem Familienunternehmen sechs verschiedene Ausbildungsberufe an. Um Nachwuchs zu werben, ist die Firma sehr aktiv in den Sozialen Medien. Dort treffe man am ehesten die richtige Zielgruppe an, so Büchl. Und er erklärt auch, wieso die Ausbildung im eigenen Haus so wichtig für seine Firma ist: „Ein großer Teil unserer Stammbelegschaft kommt aus der eigenen Ausbildung.“ 1993 hat alles mit den Industriekaufleuten begonnen. Seither kamen die Umwelttechnologen, die Konstruktionsmechaniker, die Berufskraftfahrer, die Fachinformatiker und kürzlich die Industriemechaniker zum Ausbildungsportfolio dazu. Sebastian Müller aus Mainburg hat gerade bei Büchl seine Ausbildung zum Umwelttechnologen begonnen: „Mich fasziniert vor allem das breite Ausbildungssprektrum.“ Für ihn als Allrounder würden anschließend viele Tore offenstehen, so Müller.

Zahlreiche angehende Azubis informieren sich bei der Jobfit über Berufe

Reinhard Büchl behält seine Azubis anschließend am liebsten im Betrieb. Das sei wie eine Ehe und die dürfe gerne bis zum Rentenalter halten, so der Chef. Sebastian Müller lernte seinen zukünftigen Beruf über Praktika kennen. Auch Maximilian Bergmair aus Zuchering hat viele Berufe in Kurzpraktika ausprobiert. Sein Berufsberater habe ihm bei der Suche und Entscheidung sehr geholfen, so der 18-Jährige, der inzwischen im dritten Lehrjahr Industriekaufmann lernt. Die Ausbildungsmesse JobFit in Ingolstadt haben beide Azubis besucht, um sich zu orientieren.

Die Firmen buhlen um die jungen Menschen, denn die Prognosen sind düster. Der Fachkräftemangel wird sich noch verschärfen. Nicht nur der Handel, sondern zum Beispiel auch Arztpraxen tun sich laut IHK-Umfragen schwer, Nachwuchs zu finden. Reinhard Büchl will seinen Azubis vor allem motivierte Ausbilder an die Hand geben: „Die Berufsanfänger sind bei uns vom ersten Tag an vollwertige Teammitglieder.“ Nicht nur ein Studium führe zu Lebenszufriedenheit, waren sich alle Beteiligten einig.

Michael Kern kümmert sich derweil um die berufsbegleitenden Schulen und um die Schullandschaft im Allgemeinen. Dort werde der Grundstein gelegt. Catherine Schrenk, Geschäftsstellenleiterin der IHK Ingolstadt, verwies auf die vielen Möglichkeiten für die Unternehmen genauso wie für die Schulabgänger. Der Buß- und Bettag sei wieder eine solche Gelegenheit, an der man Firmen und Berufe kennenlernen könne. Und an dem sich Unternehmen präsentieren können. Die IHK bietet auf der Website zudem ein Azubi-Infocenter. Klar sei, dass das Unternehmen, das aktiv für sich und seine Ausbildung werbe, im Vorteil sei, so Reinhard Büchl, der stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden ist. In eine Lehre könne man auch nach dem 1. September jederzeit einsteigen.