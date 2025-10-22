Bilanz des Donauradwegs: 70.000 radeln am Fluss entlang

Von Budapest nach Tuttlingen ist nicht gerade der kürzeste Weg. Eine Gruppe von sechs rüstigen Rentnern und Rentnerinnen radelt ihn gerade donauaufwärts. „Der Regen macht uns nichts aus, denn die Heimat naht“, sagt ein 71-jähriger Teilnehmer auf der Neuburger Brücke. Die Gruppe gehört zu den letzten Nachzüglern einer blendenden Saison 2025.

Donauradweg ist für den Bike&Travel-Award 2026 nominiert

„Heuer ist es wirklich gut gelaufen“, berichtet Sabine Malecha aus Neu-Ulm. Sie ist Geschäftsführerin des Tourismusvereins Deutsche Donau und kümmert sich neben Kontakten vor allem um das Marketing für den 600 Kilometer langen Radwegs zwischen Donaueschingen und Passau. Dass die Werbung eingeschlagen hat, zeigten Nachfragen aus allen europäischen Ländern, auch aus den USA und Japan. „Heuer ist unser Donau-Radwanderweg für den Bike&Travel-Award 2026 nominiert“, freut sich die Geschäftsführerin. Ein Fachmagazin vergibt die Auszeichnung, die zuletzt an den Altmühlradweg gegangen ist.

„Unser Donauradweg zählt zu den schönsten Touren in Deutschland“, das steht für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling fest. Das Naturerlebnis und die schönen Orte sieht er als Motivation für eine solche Radtour. Zweimal hat der Neuburger OB bereits eine Auszeichnung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) entgegengenommen. Der Donautour gaben die Bewerter vier von fünf Sternen.

Demnächst steht die Neubewertung an, die erhebliche „Gebühr“ für den ADFC bezahlt das Land Baden-Württemberg. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Donau wünschte sich jüngst beim Treffen in Ehingen eine bayerische Beteiligung. Vor allem den Tourismusverband Ostbayern würde man grundsätzlich gerne als Mitglied der Deutschen Donau sehen.

Der Tourismus in Neuburg profitiert von der Beliebtheit des Donauradwegs

Die Saison 2025 sei bisher „top gelaufen“, berichtet die Neuburger Tourismusleiterin Christiane Dusse. Die Übernachtungen seien allerdings um fünf Prozent zurückgegangen. Auch beim Konsum beobachte sie eine gewisse Zurückhaltung: „Die Leute sparen wieder mehr.“ Mit dem Neuburger Abschnitt des Donau-Radwanderweges ist die Tourismuschefin weitgehend zufrieden: „Die Radwanderer sehen viel von der Donau und fahren auf guten Wegen.“ Als besonders attraktiv gilt der Bereich zwischen Antoniberg und Finkensteinfelsen.

Zu den rund 15.000 Radlern, die jedes Jahr die Zählstelle in Höhe Schilchermühle passieren, gehörten im August auch Alvaro und Diego aus Barcelona. Die beiden sportlichen Spanier haben sich den Abschnitt Wien-Ulm und eine gute Woche Zeit vorgenommen, erzählten sie beim Rasten am Schrannenplatz in Neuburg. Bisher sei die Donautour „muy agradable”, also sehr schön gewesen.

Zwischen 70.000 und 100.000 Radler sind in jedem Jahr auf dem Donauradweg unterwegs

Elf Zählstellen betreibt der Verband Deutsche Donau entlang der Strecke. Die Zahlen werden bereinigt, indem ein Anteil an einheimischen Radfahrern abgezogen wird. So kommt eine Bilanz von 70.000 bis 100.000 Radtouristen zusammen, die jede Saison auf dem deutschen Donauweg in beiden Richtungen unterwegs sind. Die Hälfte von ihnen benutzt E-Bikes und Pedelecs. Das Durchschnittsalter liege bei 54 Jahren, die tägliche Fahrleistung bei 63 Kilometern. Die Deutsche Donau hat eine Wertschöpfung von rund 30 Millionen Euro ausrechnen lassen. Tagesausflügler geben im Schnitt 30 Euro auf ihrer Tour aus, bei reinen Radreisenden sind es über 110 Euro täglich für Unterkunft, Essen, Einkäufe oder Reparaturen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat den Vorsitz der Deutschen Donau 2024 nach 17 Jahren an seine Neu-Ulmer Kollegin Katrin Albsteiger übergeben. Bei den Kommunalwahlen in Bayern und Baden-Württemberg, beide am 8. März 2026, will Albsteiger wieder kandidieren, Gmehling nicht mehr. Das Ergebnis der Wahlen, so Geschäftsführerin Sabine Malecha, werde auch Auswirkungen auf den weiteren Strukturausbau des Donautourismus haben.