PFAS breitet sich ungehindert aus: Wann bekommt Neuburg die längst vorgeschriebene Reinigungsanlage?

Der kleine Wasserstrom ist von der Straße kaum sichtbar. Man muss sich vorlehnen, um zwischen dem dicht bewachsenen Graben nach unten zu sehen. Das Wasser, das an dieser Stelle, vor dem Tor zum Neuburger Flugplatz, fließt, ist verunreinigt. Im Gänsgraben findet sich PFAS in erhöhten Konzentrationen, kaum abbaubare Schadstoffe also, die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet werden und beim Menschen das Krebsrisiko erhöhen können. Der Regen spült die giftigen Chemikalien vom Flugplatz – dort haben sie sich durch den jahrzehntelangen Einsatz von belastetem Löschschaum angereichert – in den Graben, und dadurch in die Umwelt. Auch kontaminiertes Grundwasser kann sich dort untermischen. Dieses Problem ist seit Jahren bekannt und unter anderem vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt dokumentiert. Doch bis heute hat die Bundeswehr keine Reinigungsanlage installiert – obwohl die örtlichen Behörden dies eigentlich längst vorgeschrieben haben.

Andreas Zidar

86633 Neuburg

Bundeswehr