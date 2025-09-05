Icon Menü
Bislang keine PFAS-Reinigungsanlage in Neuburg: Bundeswehr missachtet Auflage der Behörden

Neuburg

PFAS breitet sich ungehindert aus: Wann bekommt Neuburg die längst vorgeschriebene Reinigungsanlage?

Rund um den Neuburger Flugplatz breiten sich giftige PFAS-Chemikalien weiterhin ungehindert aus. Eigentlich wurde die Bundeswehr längst verpflichtet, eine Reinigungsanlage zu bauen. Doch wann kommt die?
Von Andreas Zidar
    An dieser Stelle fließt das PFAS-belastete Wasser vom Neuburger Flugplatz in den Gänsgraben und weiter in den Zeller Kanal. Eine Reinigungsanlage existiert noch nicht – obwohl sie längst vorgeschrieben ist.
    An dieser Stelle fließt das PFAS-belastete Wasser vom Neuburger Flugplatz in den Gänsgraben und weiter in den Zeller Kanal. Eine Reinigungsanlage existiert noch nicht – obwohl sie längst vorgeschrieben ist. Foto: Andreas Zidar

    Der kleine Wasserstrom ist von der Straße kaum sichtbar. Man muss sich vorlehnen, um zwischen dem dicht bewachsenen Graben nach unten zu sehen. Das Wasser, das an dieser Stelle, vor dem Tor zum Neuburger Flugplatz, fließt, ist verunreinigt. Im Gänsgraben findet sich PFAS in erhöhten Konzentrationen, kaum abbaubare Schadstoffe also, die auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet werden und beim Menschen das Krebsrisiko erhöhen können. Der Regen spült die giftigen Chemikalien vom Flugplatz – dort haben sie sich durch den jahrzehntelangen Einsatz von belastetem Löschschaum angereichert – in den Graben, und dadurch in die Umwelt. Auch kontaminiertes Grundwasser kann sich dort untermischen. Dieses Problem ist seit Jahren bekannt und unter anderem vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt dokumentiert. Doch bis heute hat die Bundeswehr keine Reinigungsanlage installiert – obwohl die örtlichen Behörden dies eigentlich längst vorgeschrieben haben.

