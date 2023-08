Betrunkener E-Bike-Fahrer prallt mit Fußgängerin zusammen und stürzt

Bei einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin verletzt sich ein E-Bike-Fahrer mittelschwer. Unter anderem mit Kopfverletzungen muss er ins Krankenhaus.

Betrunken eine Fußgängerin gerammt und daraufhin schwer gestürzt ist ein E-Bike-Fahrer Montagnacht in Bittenbrunn. Der 39-Jährige war gegen 22 Uhr von der Staustufe in Richtung Siedlung unterwegs. Auf der Kraftwerksstraße kamen ihm zwei Fußgängerinnen entgegen, eine 20-Jährige und die 18-Jährige. Der Radfahrer erwischte die 20-Jährige am Arm, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer.

Nach Angaben der Polizei Neuburg wurde er mittelschwer verletzt – er zog sich eine Schlüsselbeinfraktur, eine Kopfplatzwunde und diverse Schürfwunden zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

E-Bike-Fahrer bricht sich bei Sturz das Schlüsselbein

Der Fußgängerin erlitt eine Prellung am Arm. Die Zeugin blieb unverletzt. Ob am Pedelec ein Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei Neuburg ermittelt unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

