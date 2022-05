Gerätehaus Bittenbrunn: Der Anbau sinkt rapide ab und muss schnell weg

Der Anbau an die Gerätehalle der Feuerwehr Bittenbrunn sinkt rapide ab. Nun will die Stadt schnell tätig werden.

Die Stadt Neuburg muss zeitnah am Feuerwehrhaus Bittenbrunn aktiv werden. Der Anbau an die Gerätehalle mit den Betriebsräumen sinke rapide ab, berichtete der Neuburger Hochbauamtsleiter Alexander Regler in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch. Bei einem Ortstermin im April musste man demnach feststellen, dass sich durch weitere Setzungen das Rissbild weiter verschlechtert habe.

Feuerwehrgerätehaus Bittenbrunn: Anbau an die Gerätehalle muss zeitnah abgerissen werden

Regler spricht von einer „akuten“ Situation, die schnelles Handeln erfordere. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet, man habe das Bauwerk absichern müssen. Das Problem: Der Anbau ist mit der Gerätehalle über sogenannte Auflagertaschen verbunden. Durch das Absinken des Anbaus wird auch die Gerätehalle belastet, dort seien bereits Risse verursacht worden. Um weitere Schäden am Gebäudebestand zu vermeiden, müsse man die Maßnahme vorziehen und zeitnah den Anbau abreißen, so Regler. Der Ausschuss stimmte dem geschlossen zu.

Der Stadtrat hatte beschlossen, die bestehende Gerätehalle in Bittenbrunn instand zu setzen, das Feuerwehrhaus wird komplett neu gebaut. (ands)

