Neues Feuerwehrhaus in Bittenbrunn: Die Arbeiten sollen heuer starten

Oberbürgermeister Gmehling sieht keine nennenswerten Mehrkosten für das Feuerwehrhaus in Bittenbrunn. Die Feuerwehr Ried-Hesselohe fuhr 15 Einsätze, für die Wehr in Gietlhausen war 2022 ruhig.

Als "Fan der Ortsfeuerwehren" bezeichnete sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Zuge der momentan laufenden Jahresversammlungen. Ohne ehrenamtliches Engagement "würde das gesellschaftliche Leben nicht funktionieren".

Der Oberbürgermeister und seine Stellvertreter besuchten die Versammlungen der "Nordschiene" in Bergen, Bittenbrunn, Gietlhausen und Ried. In Bittenbrunn stand erwartungsgemäß der Neubau des Feuerwehrhauses im Mittelpunkt. Oberbürgermeister Gmehling sagte dazu auf Nachfrage, dass die berechneten Baukosten mit 1,08 Millionen Euro nur geringfügig gestiegen seien. Der Stadtrat solle im Februar den Projektbeschluss fassen, danach würden die Arbeiten ausgeschrieben. Wie berichtet, soll die Gerätehalle saniert und mit einem Anbau ergänzt werden. Wegen des schwierigen Untergrunds müsse das Bauwerk auf 16 Pfahlgründungen gestellt werden.

Bittenbrunn bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Der Stadtteil Gietlhausen ist sehr zufrieden mit seinem Feuerwehrhaus. Es erfüllt auch seine Funktion - neben der Kirche - als letzter öffentlicher Treffpunkt in der Gemeinde. Mit einem Einsatz sei das Jahr 2022 sehr ruhig geblieben, so Kommandant Michael Goll. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bedankte sich für den Einsatz und ehrte Ernst Reng für 40 Jahre Feuerwehrdienst sowie Philipp Kreller, Peter und Christian Brand für jeweils 25 Jahre. In Bittenbrunn sind Alexander Koller und Andreas Heßlinger seit 25 Jahren aktiv dabei.

Für die Feuerwehr Ried-Hesselohe notierte Kommandant Markus Braun 15 Einsätze, darunter Sturmschäden, Verkehrsunfälle, Fehlalarm und einen umgestürzten Müll-Lkw. Der Großübung im Oktober gab Kreisbrandmeister Peter Zwanzig das Prädikat "perfekte Leistung trotz langer Corona-Pause". Stadtbrandinspektor Markus Rieß bedankte sich ferner für die vielen Sicherheitswachen, die die freiwilligen Feuerwehren im Neuburger Stadttheater und bei Veranstaltungen ableisteten. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schloss sich dem Lob an und ehrte Markus Drechsler für 25 Jahre Feuerwehrdienst in Neuburg-Ried.

