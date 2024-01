Unbekannter lädt Stroh mitten im Wald bei Denkendorf ab

Ein Unbekannter hat in einem Wald bei Denkendorf jede Menge Stroh illegal abgeladen. Die Polizei ist sicher: Der Täter muss mehrmals gefahren sein.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr jede Menge Stroh in einem Wald nördlich von Bitz in der Gemeinde Denkendorf (Landkreis Eichstätt) entsorgt. Die Ablagerung hat ein Verantwortlicher der bayerischen Staatsforsten entdeckt. Es handelt sich laut Polizei um mindestens 30 Kubikmeter Stroh, die im sogenannten Schwarzhölzl verteilt worden sind.

Das Stroh wurde mit einem kleinen Traktor samt Anhänger in den Wald bei Bitz transportiert

Die Ermittler haben Reifenspuren eines kleinen Traktors im feuchten Erdreich gesichert. Wie es seitens der Polizei heißt, kann die Örtlichkeit nur mit einem kleinen Traktor samt Anhänger befahren werden. Deshalb gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Täter mehrmals gefahren sein muss. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Ingolstadt entgegen. (AZ)