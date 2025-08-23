In Burgheim wird die Uhr zum Symbol für den Stillstand im Ort

Himmel, Himmel, Herrgott, Sakrament! Herr Dekan, Herr Bürgermeister: Ja gehtʼs noch? Was is denn auf einmal in Sie gʼfahren? So was kann man doch auch anders regeln, unter Männern, vier Augen, bei einem Bier, einer Johannisbeerschorle oder einem stillen Wasser, und irgendwann is dann halt ausgʼredt. Handschlag drauf und fertig! Stattdessen eine Sitzung des Marktgemeinderates wie ein Tribunal mit maximaler Öffentlichkeitswirkung, der eine beleidigte Trotzreaktion der Kirche folgt. Wollen doch mal sehen, wer den längeren Atem besitzt! Mittlerweile ist das allerfeinste Unterhaltung im Stile von Don Camillo und Peppone, dem in Hassliebe vereinten italienischen Traumduo aus der norditalienischen Po-Ebene. In Burgheim würden sie wohl Don Vernero und Michele heißen und ihre Konflikte an der Donau austragen. Natürlich geht es wieder mal ums Prinzip, um Grundsätzliches, alte Traditionen, Rechtsauffassungen und klamme Kassen. Wer jedoch behauptet, die Entscheidung des Marktgemeinderates sei ein Angriff auf die Religionsfreiheit oder gar die katholische Kirche, der hat den wahren Sinn des Burgheimer Konflikts nicht verstanden.

Hier tragen zwei Alphatiere mit gesenkten Hörnern einen Schaukampf auf offener Bühne aus, dessen Ursachen wahrscheinlich viel tiefer sitzen. Der eine schart seinen treuen Gemeinderat hinter sich, der andere mobilisiert seine Jünger in der Pfarrgemeinde. Showdown! Die Parallelen zum Film „Don Camillos Rückkehr“ sind unverkennbar. Auch da geht es um eine kaputte Kirchturmuhr, deren Zeiger sich nicht mehr bewegen. Der Pfarrer deutet dies als Zeichen dafür, dass im Dorf etwas nicht stimmt.

Die Uhr wird zum Symbol für den Stillstand im Dorf, sowohl politisch wie auch spirituell. Weder Don Camillo noch Peppone wollen das einfach so hinnehmen. Vielleicht könnten sich Don Vernero und Michele ja mal über das fiktive Vorbild Gedanken machen. Die Art nämlich, wie der Pfarrer und der Bürgermeister schlussendlich doch ihre Probleme gemeinsam gelöst haben, war keineswegs zum Schaden für das kleine Dorf Brescello. Man muss sich ja nicht unbedingt die Köpfe einschlagen dabei.