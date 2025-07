Badeverbot bleibt bestehen: Immer noch Blaualgen im Ebenhausener Weiher

Auch bei der routinemäßigen Untersuchung der EU-Badestellen des Landkreises Pfaffenhofen am Montag wurden am Ebenhausener Weiher wieder massenhaft Cyanobakterien, sogenannte Blaualgen, sowohl visuell als auch labordiagnostisch nachgewiesen.

Die Sichttiefe liegt bei Null; das Wasser im gesamten Weiher ist grün und trüb. Das am 17. Juni ausgesprochene Badeverbot muss demnach bestehen bleiben.

Immer noch Blaualgen am Ebenhausener Weiher: Badeverbot verlängert

Auch an dieser Stelle bittet das Gesundheitsamt Pfaffenhofen nochmals um ein eigenverantwortliches, sensibles Badeverhalten. So kann es, besonders an heißen Tagen, erforderlich werden, vom Baden in betroffenen Gewässern abzusehen, da eine Gefährdung der Badegäste durch die Blaualgen und deren Toxine nicht ausgeschlossen werden kann. Ebenso besteht in trüben Gewässern eine massive Unfallgefahr. Um Beachtung der Warnhinweise im Uferbereich wird gebeten. (AZ)