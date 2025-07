Blaubeerzeit in der Region: Hier kann man rund um Neuburg Heidelbeeren selbst pflücken

Sommerzeit ist Beerenzeit und während Erdbeeren vielerorts schon geerntet sind, geht die Heidelbeersaison jetzt erst richtig los. Wer gerne selbst pflückt, muss nicht weit fahren: In der weiteren Umgebung von Neuburg bieten gleich mehrere Höfe die Möglichkeit, frische Blaubeeren direkt vom Strauch zu ernten - regional, nachhaltig und ein Spaß für die ganze Familie.

Familienbetrieb Riemensperger: Ruhe, Natur und volle Körbe

Ein Geheimtipp unter Beerenliebhabern ist der Hof der Familie Riemensperger im kleinen Ort Weiler Ainertshofen im Landkreis Aichach-Friedberg - etwa 35 Minuten von Neuburg entfernt. Hier wachsen Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren auf gepflegten Feldern in ruhiger Lager.

„Wir haben täglich geöffnet - auch an Feiertagen - von 8 bis 21 Uhr“, erklärt die Familie auf ihrer Website. Das Selbstpflücken ist ganz unkompliziert, Körbchen können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden. Auch wer keine Lust auf das Pflücken hat, kann direkt gepflückte Beeren mitnehmen.Neu in diesem Jahr: Am 6. Juli startete das Beeren-Taxi, das ausgewählte Verkaufsstellen in der Region beliefert.

Erdbeeren Holzner: Heidelbeeren direkt an der Hauptstraße

Ebenfalls beliebt ist das Heidelbeerfeld von Erdbeeren Holzner bei Walkersbach, das seit dem 26. Juni geöffnet hat. Es liegt verkehrsgünstig an der Hauptstraße zwischen Pfaffenhofen an der Ilm und Rohrbach - ebenfalls rund 35 Minuten von Neuburg entfernt.

Der Familienbetrieb ist in der Region vor allem für seine Erdbeeren bekannt, hat sich aber auch beim Anbau von Heidelbeeren einen Namen gemacht. Wer spontan pflücken möchte, findet hier ideale Bedingungen und eine gute Erreichbarkeit mit dem Auto. Das Heidelbeerfeld hat von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Tipps für den perfekten Pflück-Ausflug

Früh morgens pflücken - dann sind die Beeren besonders frisch und die Felder noch angenehm leer

Sonnenhut und Wasser nicht vergessen - gerade an heißen Tagen ein Muss

Körbchen und Eimer mitnehmen spart Müll - alternativ gibt es oft Leihgefäße

Nur reife Beeren pflücken - sie lösen sich leicht vom Strauch und schmecken am besten

Regional genießen - und dabei wissen, wo es herkommt

Wer Blaubeeren selbst pflückt, schätzt nicht nur den Geschmack, sondern auch die Herkunft. Beide Höfe setzen auf nachhaltigen Anbau, Familienbetrieb und Regionalität - ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung der heimischen Landwirtschaft. Ob als Snack, im Kuchen oder eingefroren für den Winter - die Heidelbeeren aus der Region sind nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Erlebnis beim Ernten.