Blitzermarathon am 19. April: Wo wird in Neuburg und der Region geblitzt?

Heute kontrolliert die Polizei bayernweit das Tempo der Autofahrer. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es diese zehn Messstellen.

Am Freitag, 19. April, lohnt es sich wieder ganz besonders, auf das richtige Tempo zu achten. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite "Speedmarathon", an dem sich auch Bayern beteiligt. Das Bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stehen am Freitag viele Blitzer - in einer Stadt sogar ganz besonders viele.

Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" an diesem 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

In Bayern gibt es beim Blitzmarathon 2024 rund 1500 Messstellen

Angekündigt sind die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Samstag, 20. April, 6 Uhr. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 1500 möglichen Messstellen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt der Schwerpunkt in Neuburg - hier sind allein drei Messstellen vorgesehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2023 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lag die Zahl der Verkehrstoten glücklicherweise nur bei drei. Im Bereich der Polizei Neuburg gab es keinen einzigen Verkehrstoten im vergangenen Jahr.

Messstellen des Blitzmarathons 2024 in Bayern sind alle online abrufbar

Der Innenminister betont, dass bei der Aktion das Thema Prävention im Vordergrund steht. "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken." Deswegen sind alle Messstellen des elften Bayerischen Blitzmarathons auf der Internetseite des Innenministeriums abrufbar.

Karte: Das sind die Blitzerstellen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Diese Kontrollpunkte hat das Bayerische Innenministerium bekannt gegeben:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung



Ort Straße Höchstgeschwindigkeit Neuburg B16 / Nach dem Südpark in Richtung Oberhausen 60 km/h Neuburg Staatsstraße 2043 (Zeller Kreuzung) 70 km/h Neuburg Berliner Straße bei der Ostend Grundschule 30 km/h Karlskron Neuburger Straße, innerorts 50 km/ h Karlskron Staatsstraße 2044, 100 km/h Schrobenhausen Georg-Leinfelder-Straße, Grundschule 30 km/h Schrobenhausen B300, zwischen Mühlried und Waidofen 100 km/h Schrobenhausen Staatsstraße 2045 Abs 520 SOB - PAF 70 km/h Schrobenhausen St 2045 zwischen Pfaffenhofen und SOB 100 km/h Schrobenhausen Grundschule, Altenfurter Straße 30 km/h





Hier sind die Messstellen aus gesamten Raum Oberbayern.