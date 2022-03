Blitzmarathon: Wo am Donnerstag im Landkreis geblitzt wird

Zum neunten Mal gibt es in Bayern den Blitzmarathon. Die Orte aller Geschwindigkeitsmessungen gibt es hier auf einen Blick.

Er kam von einer Silvesterfeier und war gegen 2 Uhr morgens alleine auf der Straße zwischen Bertoldsheim und Marxheim unterwegs. Der 18-Jährige hatte nicht getrunken – so vernünftig war er gewesen. Doch offenbar überschätzte er sein Können und drückte aufs Gaspedal. Er war viel zu schnell unterwegs, das stellte die Polizei bei ihren Untersuchungen später fest. Kurz vor Marxheim passierte es dann: In einer Kurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Auto, schoss über eine Wiese und einen Bachlauf und prallte schließlich frontal in einen Stadel. Erst sieben Stunden später wurde er von einem Passanten entdeckt – schwer verletzt und unterkühlt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Klinikum nach Ingolstadt, wo er schließlich operiert und in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Verkehrsunfälle können viele Ursachen haben. Häufig mangelt es am fehlenden Sicherheitsabstand, aber auch Fehler am Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren können zu kleineren bis großen Unfällen führen. Eine überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist bayernweit gesehen zwar der seltenste Grund für einen Verkehrsunfall, gleichzeitig sind in diesen Fällen die Auswirkungen jedoch am massivsten – wie etwa der Unfall in jener Silvesternacht zeigt.

„Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, sagt auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Rund ein Viertel der Verkehrstoten in Bayern gehe darauf zurück. Mit einem sogenannten 24-stündigen Blitzmarathon, der am Donnerstag, 24. März, um 6 Uhr beginnt, soll wieder einmal darauf aufmerksam gemacht werden. Es ist die mittlerweile neunte Aktion dieser Art. Insgesamt rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren 24 Stunden lang die Geschwindigkeit an rund 2100 Messstellen in ganz Bayern – auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Landstraßen stehen dabei im Fokus.

Blitzmarathon im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Alle Orte sind online abrufbar

Auch dieses Mal geht es der Polizei bei der Aktion nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken. Vielmehr solle der Blitzmarathon „alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betont Minister Herrmann. Aus diesem Grund sind alle Messstellen ab sofort online abrufbar.

Auch wenn die Kontrollpunkte jedes Jahr bekannt gegeben werden, gibt es immer noch genügend Autofahrer, die in die Radarfalle tappen: So hat die Polizei beim letzten Blitzmarathon im April 2021 in ganz Bayern 7036 Geschwindigkeitssünder erwischt. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Motorradfahrer, der auf der Staatsstraße 2020 bei Bubesheim (Landkreis Günzburg) mit 231 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 gemessen wurde.

Ganz so gravierend waren die Verstöße im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nicht. So lag im Dienststellenbereich der Neuburger Polizei von insgesamt 30 Verstößen der Spitzenwert bei 25 Stundenkilometern Überschreitung. Im Bereich der Schrobenhausener Polizei wurde eine Frau außerorts mit 138 Stundenkilometer geblitzt. Die Zahl der „Verkehrssünder“ war deshalb so gering, weil es im April vergangenen Jahres zwischen 22 und 5 Uhr eine coronabedingte Ausgangssperre gab.

An diesen Stellen wird vom 24. und 25. März (von 6 bis 6 Uhr) geblitzt: