Blues-Legende Norman Beaker in der Drogerie: Magie auf engstem Raum

Da gibt es einen Song, der eigentlich alles auf den Punkt bringt. Wenn Norman Beaker „Nobody Wants To Pay“ ankündigt, dann muss man dies zwangsläufig auch auf die Drogerie ummünzen. Der grandiose Bluesgitarrist aus Manchester spielt nämlich in der kultigen, bis fast auf den letzten Quadratzentimeter vollen Neuburger Musikkneipe tatsächlich für lau. Nur ein Hut geht während der gut zweistündigen Performance herum, in dem am Schluss zwischen 200 und 300 Euro landen. Betreiber Klaus Köppel zahlt den drei Musikern noch die Übernachtung. „Aber das passt für sie“, beschwichtigt er. „Die waren schon mal da und wollten unbedingt wieder bei uns spielen. Und ich habe mindestens zehn weitere Bewerbungen dieser Art.“

Norman Beaker spielt lieber in Musikkneipen wie der Drogerie als in größeren Hallen

Womit die Magie der Drogerie auf den Punkt gebracht wäre. Es ist die drangvolle Enge in dieser winzigen, miefigen Location, die Menschen sind so eng aufeinander gepfercht, dass man selbst bei einem Schwächeanfall nicht umkippen würde. In dieser Umgebung fühlt sich Norman Beaker pudelwohl. In Fachkreisen gilt das 75-jährige Mitglied der „Blues Hall Of Fame“ längst als lebende Legende, die bereits mit Van Morrison, Chuck Berry, Jimmy Page, Robert Plant, Eric Burdon oder Alexis Korner arbeitete. Warum er die Drogerie größeren, lukrativeren Hallen vorzieht, erklärt Beaker so: „Weil es hier einfach cool ist! Die Leute gehen mit, wir spüren die Energie. Das ist uns viel lieber als ein steriles Konzert.“

Tatsächlich wissen er, Bassist Frank Git und Drummer Marco Mattietti genau um das richtige, wunderbare Mischungsverhältnis aus melancholischen Slow-Blues-Nummern, die den eigentlichen Sinn des Genres ohne jedes Wort beschreiben, treibenden Boogie-Hammern und mitunter gar einer Prise Funk. Das ist allerfeinste Unterhaltung auf erstaunlich hohem Niveau, denn das Gitarrenspiel des alterslosen Blues-Haudegen erweist sich wie schon vor einem Jahr als ein Gedicht in A-Moll, das Eric Clapton oder Rory Gallagher auch nicht besser hätten schreiben können. Dabei beeindruckt vor allem die Rasanz, mit der Norman Beaker über die Saiten flitzt und reihenweise Ohrwürmer wie das James-Bond-Thema, Dylans „Highway 51“, Queens „Another One Bites To Dust“, „Cocaine“ oder „Sex Machine“ einflechtet, um sie dann nach kurzer Zeit alle in die offenen Arme des Blues zu überführen.

Nur alkoholfreies Bier vermag die Stimmung Beakers kurz zu trüben

Selbst seine Ansagen – wenn auch im Bienenschwarm der Drogerie mitunter nur schwer zu verstehen – haben es in sich. Von Klaus Köppel habe er zum ersten Mal alkoholfreies Bier angeboten bekommen, sagt Beaker aufgesetzt pikiert: „Das ist wie Pornografie ohne Nackte!“ Seine eigenen Klassiker wie „When The Fat Lady Sings“, „Cheating Love“, „Details“, „What Am I Doing Here“ oder „Take Me To The Pleasure Dome“ verpackt er pfiffig zwischen einer wuchtigen Cream-Reminiszenz mit „White Room“ und „Sunshine Of Your Love“ (stilecht und nostalgisch am Wah-Wah-Pedal), mit der er exakt den Nerv des Silberlocken-Publikums trifft und die Statik der Drogerie auf eine ernsthafte Belastungsprobe stellt.

All diese Vibes keimen vor allem in einem winzigen, 60 Quadratmeter großen Raum wie der Drogerie, in der nicht nur ein grandioser Bluesmusiker wie Norman Beaker immer wieder gerne vorbeischaut. Vielleicht schafft es das Lokal ja auch, beim Online-Voting tatsächlich zur „Musikkneipe des Jahres 2025“ gewählt zu werden. Nach einem furiosen Konzert wie diesem sollte das niemanden mehr überraschen.