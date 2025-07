Schwierige Ersatzteilsuche: In Neuburg gibt es nun eine Anlaufstelle für BMW-Oldtimer

Wer ältere Autos fährt – und dazu gehören eben auch Oldtimer – der weiß ein Lied davon zu singen, wie schwierig es ist, selbst bei manchmal defekten Kleinigkeiten an Ersatzteile zu kommen. Für die vielen BMW-Fans in Neuburg und der Region gibt es nun Abhilfe in nächster Nähe. Das Autohaus Hofmann in der Münchner Straße ist seit Mai zertifizierter BMW Classic Partner und damit auch für alle Oldtimer eine Anlaufstelle.

Neuburger Autohaus Hofmann ist nun zertifizierter BMW Classic Partner

Die Initiative hatte ein Mitarbeiter in Neuburg angeschoben. Kfz-Meister Peter Brummer, ab 1991 zuerst beim Autohaus Schweitzer und seit der Übernahme durch die Hofmann-Gruppe 2022 beim BMW-Autohaus Hofmann in Neuburg beschäftigt, ist seit 1998 Serviceleiter. Der Pöttmeser, selbst Fan von Klassikern und Oldtimern der Marke BMW, hat einen BMW 850i in seinem Besitz. Bei Peter Brummer sind Hobby und Beruf also eins. Da lag die Idee, ein Classic Partner zu werden, nah. „Ich habe mit Florian Hofmann gesprochen und der meinte, kein Thema – wenn sich der Aufwand im Rahmen hält, machen wir das.“

Roland Meier (rechts) und Gunter Göbel vom BMW-Club Eichstätt freuen sich über die Expertise vor Ort.

BMW Classic, ein eigener Bereich des bayerischen Automobilkonzerns, hat bestimmte Forderungen an einen Classic Partner, wie Brummer weiß: „Wir müssen Werkzeuge für alle Altersgruppen an Fahrzeugen bereithalten und unser Personal muss dafür Schulungen absolvieren.“ Seit Hofmann auf dem Nachbargelände expandiert hat, ist auch der notwendige Platz vorhanden. In Neuburg beschäftigt der BMW-Vertragshändler rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Werkstatt arbeiten sieben Auszubildende, sechs Mechaniker, ein Serviceberater, der Werkstattmeister und der Serviceleiter.

Der erste Oldtimer-Standort im Raum Neuburg

Am Samstag lud das Autohaus alle Fans von klassischen Autos und Oldtimern zum Weißwurstfrühstück ein. Und es kamen nicht nur BMW-Fans, wie die Marken-Buntheit auf dem Parkplatz zeigte. Die Kunden freut es, dass sie einen kompetenten Ansprechpartner vor der Haustüre haben, denn Classic Partner gibt es bisher nur in den größeren Städten wie München, Nürnberg, Regensburg und dem für unsere Region bisher am nächsten gelegenen Standort in Augsburg.

Nicht nur die Weißwürste und der Kaffee haben die Mitglieder des BMW-Clubs Eichstätt nach Neuburg gelockt. „Wir freuen uns, dass wir nun bei der Ersatzteilsuche einen Partner in nächster Nähe haben und wollten die Leute mal kennenlernen“, räumten Roland Meier aus Adelschlag, stellvertretender Vereinsvorsitzender, und Gunter Göbel, erster Vorsitzender des BMW-Clubs, ein. Beide waren sie mit ihren BMW-Oldies nach Neuburg gekommen. Sie und die restlichen knapp 60 Clubmitglieder sind wahre BMW-Enthusiasten und leben den BMW-Slogan „Freude am Fahren“.

Peter Brummer bestätigte, dass dieser Enthusiasmus der Marke unglaublich hilft. „Die Oldtimer bringen dem Markenimage wahnsinnig viel.“ Und natürlich drehte sich an dem Tag alles um Fahrzeuge – Benzingespräche eben.