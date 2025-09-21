Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Bodo Wartke begeistert mit „Wunderpunkt“ in Ingolstadt

Ingolstadt

Bodo Wartke legt den Finger in die Wunde - und wird dafür gefeiert

Klavierkabarettist Bodo Wartke trat bei den Ingolstädter Kabaretttagen auf. Sein neues Programm „Wunderpunkt“ überzeugt mit kreativem Witz und ehrlicher Gesellschaftskritik.
Von Dorothee Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Wortakrobat Bodo Wartke besingt im Ingolstädter Stadttheater nicht nur die Rhabarber-Barbara. Seine Text strotzen oft vor ungeschminkter Gesellschaftskritik.
    Wortakrobat Bodo Wartke besingt im Ingolstädter Stadttheater nicht nur die Rhabarber-Barbara. Seine Text strotzen oft vor ungeschminkter Gesellschaftskritik. Foto: Anna Hecker

    Die Melodien von Bodo Wartke kommen oft so heiter daher wie sein altrosa-hellblaues Bühnenoutfit. Doch wenn er nicht gerade humorvolle Zungenbrecher wie „Barbaras Rhababerbar“ rappt, haben seine geschliffenen, einfallsreichen Texte häufig eine überraschend drastische Botschaft. Bodo Wartke beherrscht beides - witzig und ernst - wie kein Zweiter. Dies bewies er auch wieder, als er am Samstagabend im Festsaal des Stadttheaters auftrat - und für sein aktuelles Programm „Wunderpunkt“ sowie einige alte Werke zurecht fulminant vom Publikum gefeiert wurde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden