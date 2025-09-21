Bodo Wartke legt den Finger in die Wunde - und wird dafür gefeiert

Die Melodien von Bodo Wartke kommen oft so heiter daher wie sein altrosa-hellblaues Bühnenoutfit. Doch wenn er nicht gerade humorvolle Zungenbrecher wie „Barbaras Rhababerbar“ rappt, haben seine geschliffenen, einfallsreichen Texte häufig eine überraschend drastische Botschaft. Bodo Wartke beherrscht beides - witzig und ernst - wie kein Zweiter. Dies bewies er auch wieder, als er am Samstagabend im Festsaal des Stadttheaters auftrat - und für sein aktuelles Programm „Wunderpunkt“ sowie einige alte Werke zurecht fulminant vom Publikum gefeiert wurde.
Ingolstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden