Unbekannter schießt Katze an

In Böhmfeld hat ein Unbekannter eine Katze angeschossen, als diese "auf Freigang" war. Danach bemerkte die Besitzerin ein Projektil im Körper des Tieres.

Die Katze einer 41-jährigen Frau aus Böhmfeld wurde angeschossen. Die Frau hatte am Dienstagabend gegen 22 Uhr das Tier aus dem Haus gelassen, was ihre gängige Routine ist, da sie selbständig wieder zurückkommt. Am Mittwochmorgen bemerkte die Frau, dass ihre Katze eine Schusswunde hatte. Das Projektil eines Luftgewehrs steckte im Körper des Tieres, teilt die Polizei mit. Die Verletzung war für die Katze aber nicht lebensbedrohlich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

