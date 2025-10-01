Wegen Bombendrohung: Neuburger stranden auf dem Weg aufs Oktoberfest

Hunderte Neuburger strandeten am Mittwoch in München. Die Enttäuschung begann schon in den überfüllten Regionalzügen mit der Durchsage, dass das Oktoberfest wegen einer Bombendrohung mindestens bis in den Abend hinein gesperrt bleibt.

Mitarbeiter des Autohauses Prüller wollten auf das Oktoberfest

Auf dem Weg nach München waren auch Firmen wie das Autohaus Prüller mit 40 Mitarbeitern und einer Reservierung bis 17 Uhr im Schützenzelt. Die meisten Besucher blieben trotz der Sperrung in München und trösteten sich in umliegenden Gaststätten über den ausgefallenen Wiesnbesuch hinweg. So war der Biergarten am Viktualienmarkt äußerst gut besucht.

Ungewöhnlich viele Gäste bestiegen den Turm der Paulskirche am Wiesneingang, von wo aus man einen Blick über die gesperrte Theresienwiese hatte. Das Gelände war abgeriegelt, Polizei und Security ließen niemanden auf das Areal. Erst um 17.30 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

