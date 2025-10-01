Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Bombendrohung stoppt Neuburger auf dem Weg zum Oktoberfest

Neuburg

Wegen Bombendrohung: Neuburger stranden auf dem Weg aufs Oktoberfest

Viele Neuburger wollten am Mittwoch auf die Wiesn, doch wegen einer Bombendrohung mussten sie den Tag in München anderweitig verbringen.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Wegen einer Bombendrohung wurde das Oktoberfest am Mittwoch gesperrt. Zahlreiche Besucher strandeten am Münchner Bahnhof, darunter auch einige Neuburger wie Manfred Prüller und Fritz Goschenhofer (Bild links unten).
    Wegen einer Bombendrohung wurde das Oktoberfest am Mittwoch gesperrt. Zahlreiche Besucher strandeten am Münchner Bahnhof, darunter auch einige Neuburger wie Manfred Prüller und Fritz Goschenhofer (Bild links unten). Foto: Winfried Rein

    Hunderte Neuburger strandeten am Mittwoch in München. Die Enttäuschung begann schon in den überfüllten Regionalzügen mit der Durchsage, dass das Oktoberfest wegen einer Bombendrohung mindestens bis in den Abend hinein gesperrt bleibt.

    Mitarbeiter des Autohauses Prüller wollten auf das Oktoberfest

    Auf dem Weg nach München waren auch Firmen wie das Autohaus Prüller mit 40 Mitarbeitern und einer Reservierung bis 17 Uhr im Schützenzelt. Die meisten Besucher blieben trotz der Sperrung in München und trösteten sich in umliegenden Gaststätten über den ausgefallenen Wiesnbesuch hinweg. So war der Biergarten am Viktualienmarkt äußerst gut besucht.

    Ungewöhnlich viele Gäste bestiegen den Turm der Paulskirche am Wiesneingang, von wo aus man einen Blick über die gesperrte Theresienwiese hatte. Das Gelände war abgeriegelt, Polizei und Security ließen niemanden auf das Areal. Erst um 17.30 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

    Bedrohungslage in München: Die Bilder vom Polizeieinsatz

    Ein Transporter ist ausgebrannt und voller Löschschaum. Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Es kam deswegen zu größeren Verkehrsbehinderungen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Morgen +++ dpa-Bildfunk +++
    Icon Galerie
    27 Bilder
    Eine Explosion, ein Brand und eine Leiche – in München herrscht am Mittwoch Alarmzustand. Wegen einer Sprengstoffdrohung bleibt auch das Oktoberfest geschlossen. So sieht es aktuell aus.
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden