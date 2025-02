Unbekannte brechen in Bootshütte in Zell ein

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in eine Hütte am See in Zell eingebrochen. Laut Angaben der Polizei brachen die Täter das Tor der Hütte an der Zeller Straße auf und durchsuchten den Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Bootsmotor im Wert von 200 Euro entwendet.

Polizei Neuburg sucht Zeugen des Einbruchs in Zell

Ferner versuchten die Täter, ein Wohnmobil hinter der Hütte aufzubrechen, was jedoch misslang. Bei dem Einbruch entstand außerdem ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)