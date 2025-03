Endstation Neuburg: Die BR-Radltour 2025 geht mit einem großen Konzert zu Ende

Tausend Radfahrer, jede Menge Zuschauer und eine große Party am Ende des Tages: Das ist die BR-Radltour. Bereits zum 34. Mal fahren die Teilnehmenden in sechs Etappen quer durch Bayern. In diesem Jahr endet die Tour in Neuburg.

Zum Abschluss der BR-Radltour gibt es ein Konzert in Neuburg

Am Abend des 8. August wird es deshalb eine große Party in der Stadt geben, bei der nicht nur die Radlerinnen und Radler, sondern auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher ausgiebig feiern werden. Welche Stars zum Konzert nach Neuburg kommen werden, steht bislang allerdings noch nicht fest, das wird laut BR erst im Mai bekannt gegeben.

Startschuss für die Tour ist am 3. August in Bad Neustadt a.d. Saale. An den folgenden Tagen werden die Teilnehmenden unter anderem entlang der Flussläufe von Fränkischer Saale, Main, Altmühl und Donau radeln. Traditionell findet die Veranstaltung in der ersten Woche der bayerischen Sommerferien statt.

Die BR-Radltour 2025 startet in Bad Neustadt an der Saale

Am Samstagabend wurde nun die genaue Route im Rahmen der BR-Radlnacht im Münchner Hofbräuhaus bekannt gegeben. Unterteilt in sechs Etappentage, führt die zwischen 550 und 600 Kilometer lange Strecke die Radlerinnen und Radler von der Fränkischen Saale bis hin zur Donau. Nach dem Anreisetag am Samstag, 2. August, findet die erste Etappe am 3. August als Rundkurs um Bad Neustadt an der Saale statt. Weiter geht es nach Hammelburg (Ankunft 4. August), Miltenberg (5. August), Ochsenfurt (6. August) über Herrieden (7. August) nach Neuburg an der Donau (8. August).

In jedem Etappenort erwartet die Teilnehmenden sowie Besucherinnen und Besucher ein Open Air-Konzert bei freiem Eintritt. Los geht es mit der ersten Abendveranstaltung in Bad Neustadt a.d. Saale am Sonntag, 3. August. Die Künstlerinnen und Künstler werden im Mai bekannt gegeben.

1000 Teilnahmeplätze stehen bei laut eigener Aussage „Bayerns größtem Freizeitsport-Ereignis“ in diesem Jahr zur Verfügung. Über Anmeldemodalitäten und weitere Details zur BR-Radltour 2025 informiert der Bayerische Rundfunk im April.

Weitere Informationen gibt es unter br-radltour.de. (AZ)