BR-Radltour: Auf den letzten Etappen bis zum großen Finale

Noch vier Wochen, dann werden 1000 Radfahrer bei der BR-Radltour zum großen Finale nach Neuburg kommen. Am Freitag, 8. August, werden sie überall in der Stadt das Ende der rund 600 Kilometer langen Tour feiern, die sie in den Tagen zuvor absolviert haben. Nach der großen Zieleinfahrt am Karlsplatz, die voraussichtlich zwischen 16 und 17 Uhr erfolgen wird, haben die Hobby-Sportler kaum Zeit, einmal kurz durchzuschnaufen oder sich zu erholen, denn gleich im Anschluss steigt eine große Party auf dem Volksfestplatz. Als Stargast wird der Sänger Kamrad erwartet.

In Neuburg brauchen 1000 Radfahrer ein Quartier

Während die Radfahrer an sechs Tagen strampeln und feiern, bereiten die Organisatoren in Neuburg hinter den Kulissen schon seit Monaten alles vor, damit am Tag selbst alles wie am Schnürchen klappt. Wo werden die Teilnehmer bei ihrer letzten Nacht auf der Tour schlafen? Können wir genügend Duschen zur Verfügung stellen? Wer ist für das Frühstück von 1000 Teilnehmern zuständig? Wo können die 100 E-Biker ihre Fahrräder aufladen? Und wie kann fröhlich und gleichzeitig sicher gefeiert werden? Das sind nur einige der vielen Fragen, mit denen sich das etwa sechs- bis achtköpfige Team der Stadt Neuburg und des Stadtmarketings seit Anfang des Jahres zusammen mit den Organisatoren des BR beschäftigt. Denn Anfang des Jahres kam die Zusage, dass Neuburg nicht nur eine der Stationen auf der Tour, sondern sogar das Ziel der letzten Etappe sein soll.

Kamrad tritt als Stargast beim Finale der BR-Radltour in Neuburg am 8. August auf. Foto: picture alliance/dpa

Den Veranstaltern vor Ort ist dabei laut Bernhard Mahler, Sprecher der Stadt Neuburg und Mitglied im Organisationsteam, ein genaues Aufgabenspektrum vom Bayerischen Rundfunk zugewiesen worden. So galt es, passende Unterkünfte für die Teilnehmer in einer entsprechend großen Zahl zu finden. In Neuburg stehen dafür zwei große Hallen zur Verfügung. In der Parkhalle können bis zu 650 Radfahrer übernachten, in der Mehrfachturnhalle im Ostend kommen 350 Teilnehmer unter.

Das THW transportiert 1000 Matratzen bei der BR-Radltour

Sämtliche Flächen sind dazu in den vergangenen Wochen zentimetergenau ausgemessen worden, um die Zahl der Matratzen berechnen zu können, für die Platz ist. 1000 von ihnen transportiert das THW auf der Tour von Zielort zu Zielort. Auch Duschen und Toiletten gibt es vor Ort. Das BRK sorgt schließlich dafür, dass die Radler - gestärkt mit einem Frühstück - ihre Heimreise antreten können. Stellplätze für hunderte von Rädern wird es in der Nähe der beiden Hallen geben, alle beiden werden auch bewacht sein. Für die zehn Prozent Pedelec-Fahrer, die auf der Tour mit dabei sein können, müssen außerdem Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie ihre Räder wieder aufladen können. Das sei aber gesichert, betont Mahler. Die technische Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt, die Stadt wird für den Starkstrom sorgen.

Die Stimmung, da ist sich Bernhard Mahler jetzt schon sicher, wird in Neuburg beim Zieleinlauf, ganz besonders sein: „Da wird seinen Emotionen freien Lauf gelassen.“