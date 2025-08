Finale der BR-Radltour: Das ist das Programm für die rund 1000 Gäste

Die BR-Radltour steht kurz vor dem Startschuss und auch das Finale in Neuburg ist gerade noch eine Woche entfernt. Stadt und Stadtmarketing arbeiten zusammen mit dem BR Hand in Hand, um das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Was es gerade zu tun gibt, was am 8. August die Gäste erwartet und was ein neuer Pavillon mit der Radltour zu tun hat, verraten die Verantwortlichen im Gespräch.

„Gastgeber der traditionsreichen BR-Radltour zu sein, ist an sich schon eine Ehre und Highlight im Veranstaltungskalender“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Wie besonders der Termin ist, spürt man auch an der Anspannung so wenige Tage vor dem großen Finale der BR-Radltour in Neuburg. Bernhard Mahler und Nils Lahn, die das Event in Neuburg federführend gestalten, sind seit Wochen am Organisieren, gemeinsam sitzen sie Tourismus-Chefin Christiane Dusse gegenüber, mit der einige Dinge bereits abgestimmt wurden. Und so groß die Vorfreude auf das Event mittlerweile ist, so groß sind auch die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Schließlich werden rund 1000 Radlerinnen und Radler in Neuburg erwartet.

Diese Tatsache hat zunächst vor allem die Touristinfo zu spüren bekommen. „Es ist ein großes Team von Polizei, THW und weiteren Organisatoren, welches die Radltour begleitet“, weiß Dusse. Eine ihrer ersten Aufgaben sei es gewesen, für dieses Team rund 200 Betten in Neuburg zu organisieren. Außerdem hätten sich außergewöhnlich viele Personen gemeldet, die Broschüren zu Neuburg haben wollten, „wir haben von unserem Infomaterial sehr viele Nachdrucke benötigt“.

BR-Radltour endet mit Fest und Konzert am Finaltag in Neuburg

Und auch für Mahler stellte sich zu Beginn die zentrale Frage, „können wir das überhaupt stemmen?“. Mit Lahn habe er sich ausführlich beratschlagt, in einer großen Auftaktrunde habe man sich zudem mit dem Bauhof, der Städtischen Gärtnerei, dem Ordnungsamt, den Stadtwerken, der Liegenschaftsverwaltung und natürlich der Touristinfo abgesprochen. „Die Zusammenarbeit ist seitdem hervorragend“, freuen sich Mahler und Lahn gleichermaßen.

„Was das Fest am Volksfestplatz angeht, gibt uns der BR ein klares Konstrukt vor. Bei der Feier am Karlsplatz waren wir dagegen völlig frei bei der Gestaltung“, spricht Mahler die beiden Hauptkomponenten des Abschlusstags in Neuburg an. Die Radler kommen vom fränkischen Herrieden über knackige 110 Kilometer nach Neuburg. Von Norden aus kommend wird das Teilnehmerfeld über die Ingolstädter Straße, die Donaubrücke und die Luitpoldstraße in die Innenstadt gelenkt. Von dort geht es über den Stadtberg in die Altstadt und schließlich zum Zielbogen am Karlsplatz. Mit der Ankunft, die in Ausschnitten live im BR-Fernsehen übertragen wird, ist zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr zu rechnen.

Die Organisation der BR-Radltour verlangt Bernhard Mahler (rechts) und Nils Lahn einiges ab. Mit der Leiterin der Tourist-Info Christiane Dusse haben sie sich eng abgesprochen. Letztere hat kurz vor dem Event noch einen nagelneuen Pavillon gekauft. Foto: Anna Hecker

Zwischen 15 und 18 Uhr verwandelt sich die Herzkammer der Altstadt rund um den Marienbrunnen zum Willkommensareal mit Unterhaltung sowie kulinarischen Angeboten, unter anderem spielt die Neuburger Stadtkapelle auf. Besonders spannend wird es dann, wenn das Moderatorenduo Roman Röll und Willi Willmann übernehmen und launig auf die finale Ankunft einstimmen.

Zum Abschluss der BR-Radltour tritt Kamrad in Neuburg auf

Ein echtes Highlight wird dann schließlich noch der Konzertabend für die ganze Familie am Neuburger Volksfestplatz. Hier erwartet die Besucher bei freiem Eintritt ein Open-Air-Festival, umrahmt wird der Abend von lokalen Gastronomen. „Wir hatten sehr viele Bewerbungen und hätten gerne jedem zugesagt“, sagt Mahler. Ab 17 Uhr ist Einlass, um 17.30 Uhr beginnt der Konzertabend mit der Bayern 3 Band. Später tritt Kamrad auf, danach klingt der Abend bis 24 Uhr mit einem Bayern 3 DJ aus.

Nils Lahn, der vor allem für das Festival am Volksfestplatz zuständig ist, zeigt sich bisher äußerst zufrieden. „Es ist alles reibungslos gelaufen. Wir sind zum Glück erfahren mit solchen Veranstaltungen.“ Nur deswegen sei auch der engmaschige Umbau vom endenden Volksfest zum BR-Fest stemmbar. „Das ist Fluch und Segen zugleich“, ergänzt Mahler. Man müsse rasant das Volksfest abbauen, andererseits ist die Infrastruktur für eine Großveranstaltung am Platz dann schon vorhanden, was ein großer Vorteil sei.

Apropos Volksfestplatz: Um die vielen Besucher dort bestmöglich informieren zu können, hat sich Dusse etwas Besonderes überlegt. Schon seit längerem wollte sie für genau solche Großveranstaltungen einen Pavillon anschaffen, mit dem sich die Touritsinfo präsentieren kann. „Die BR-Radltour hat nun dafür gesorgt, dass wir diesen Schritt gegangen sind.“ Stolz kann sie daher den mit Fotos von Neuburgs Altstadt gestalteten Pavillon präsentieren.