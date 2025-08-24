Anbau brennt in Karlshuld: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Karlshuld kam es am Samstagabend zu einem Brand im Anbau eines Wohnhauses. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert, ein in der Nähe stehender Pkw der Bewohner brannte völlig aus, das Feuer ging auch auf das Wohnhaus über. Von den Bewohnern war zum Zeitpunkt des Brandes den Beamten zufolge niemand mehr im Haus.

Brand im Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Der Feuerwehr gelang es, ein größeres Ausbreiten zu verhindern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)