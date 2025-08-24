Icon Menü
Brand im Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Karlshuld

Anbau brennt in Karlshuld: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Der Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld fängt Feuer, ein danebenstehendes Auto brennt völlig aus. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.
Von Katrin Kretzmann
    Am Wochenende geriet der Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld in Brand.
    Am Wochenende geriet der Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld in Brand. Foto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

    In Karlshuld kam es am Samstagabend zu einem Brand im Anbau eines Wohnhauses. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert, ein in der Nähe stehender Pkw der Bewohner brannte völlig aus, das Feuer ging auch auf das Wohnhaus über. Von den Bewohnern war zum Zeitpunkt des Brandes den Beamten zufolge niemand mehr im Haus.

    Brand im Anbau eines Wohnhauses in Karlshuld: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

    Der Feuerwehr gelang es, ein größeres Ausbreiten zu verhindern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)

