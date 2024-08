Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Personen werden verletzt

In der Nacht auf Samstag hat es an der Münchener Straße in Ingolstadt einen Brand in einem zweistöckigen Wohnhaus gegeben. Drei Personen wurden verletzt, jetzt ermittelt die Kripo.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Bewohner des Hauses gegen 23.15 Uhr die Rettungskräfte verständigte, nachdem er einen lauten Knall gehört und kurz darauf Rauch im Haus bemerkt hat. Er informierte zudem sofort die anderen Bewohner. In dem Haus befinden sich mehrere Ein-Zimmer-Appartements. Aktuell wird es von neun Personen bewohnt.

Die Feuerwehr musste zwei Personen aus dem brennenden Haus in Ingolstadt retten

Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte schließlich das Feuer, das sich bereits in Richtung zweites Obergeschoss sowie Dach ausgebreitet hatte. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die meisten Bewohner eigenständig das Gebäude verlassen. Allerdings musste die Feuerwehr auch zwei Personen - eine davon über die Drehleiter - retten. Laut Feuerwehr ist das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar.

Eine 57-jährige Frau, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war, kam nach Polizeiangaben mit Brandverletzungen im Gesicht und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein weiterer Bewohner erlitt ebenfalls eine Rauchgasvergiftung. Zudem musste ein Feuerwehrmann behandelt werden. Er hatte sich Brandverletzungen an den Ohren zugezogen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar, wird aber mindestens auf 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren waren mit rund 60 Kräften im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang allerdings nicht. (AZ)