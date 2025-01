Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Manching

Am Montag brach aus noch unklarer Ursache in einer Wohnung eines Manchinger Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Beide Bewohner wurden verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer in einer Wohnung in Manching

Kurz vor Mitternacht bemerkten Zeugen einen Brand in einer im ersten Stock liegenden Wohnung eines Gebäudes an der Amselstraße und verständigten die Feuerwehr. Der 65 Jahre alte Bewohner erlitt laut Polizei schwere Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Seine 51-jährige Mitbewohnerin wurde wegen einer Rauchgasintoxikation ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden, dürfte sich aber ersten Einschätzungen der Polizei zufolge im mittleren bis hohen fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Die Kripo Ingolstadt wird voraussichtlich heute den Brandort begehen können. (AZ)