Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Brand in Tauberfeld: Schaden nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Tauberfeld

Feuerwehr rückt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus

Bei einem Feuer in einem Haus in Tauberfeld ist der Besitzer leicht verletzt worden. Noch sucht die Polizei nach der Ursache.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr konnte einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tauberfeld schnell löschen. Dennoch wurde der Besitzer des Hauses leicht verletzt.
    Die Feuerwehr konnte einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tauberfeld schnell löschen. Dennoch wurde der Besitzer des Hauses leicht verletzt. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagabend um kurz nach 19.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Martinsweg in Buxheim aus.

    Beim Brand in Tauberfeld wurde ein Mann leicht verletzt

    Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer im Bad einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen, die Bewohner der Wohnung hatten diese kurz vorher verlassen.

    Allerdings wurde der 62-jährige Hausbesitzer bei den ersten Löschversuchen leicht verletzt und kam mit einer Rauchgasvergiftung und Brandblasen ins Krankenhaus. Zur Brandursache folgen weitere Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden