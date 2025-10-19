Feuerwehr rückt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus

Am Samstagabend um kurz nach 19.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Martinsweg in Buxheim aus.

Beim Brand in Tauberfeld wurde ein Mann leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer im Bad einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen, die Bewohner der Wohnung hatten diese kurz vorher verlassen.

Allerdings wurde der 62-jährige Hausbesitzer bei den ersten Löschversuchen leicht verletzt und kam mit einer Rauchgasvergiftung und Brandblasen ins Krankenhaus. Zur Brandursache folgen weitere Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. (AZ)