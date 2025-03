Geräteakkus verursachen Brand in Werkstatt

In Kipfenberg sind am Mittwoch in einer Werkstatt mehrere Geräte-Akkus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Angestellte gegen 15:50 Uhr in einer Werkstatt am Marktplatz in Kipfenberg Brandgeruch. In der Folge stellte sie fest, dass mehrere Geräte-Akkus, welche zum Laden ans Stromnetz angeschlossen waren, Feuer gefangen hatten.

15.000 Euro Schaden bei Brand in Kipfenberg

Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf weitere elektronische Geräte, Werkzeuge und das im unmittelbaren Umfeld befindliche Inventar übergegriffen. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Kipfenberg, Böhming, Beilngries und Pfahldorf gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. (AZ)