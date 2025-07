Mehrere kleine Feuer: Polizei geht von Brandstiftung aus

Am vergangenen Freitagabend gegen 21.20 Uhr waren umliegende Feuerwehren in ein Waldgebiet südlich von Winkelhausen gerufen worden. Dort hatte ein Fahrradfahrer Brandgeruch bemerkt, die Feuerwehr konnte eine kleinere Brandstelle auf einer Fläche von 25 Quadratmetern relativ schnell wieder löschen. Die Brandursache war zunächst unklar, ein messbarer Schaden war nicht entstanden.

Jemand wollte im Wald bei Winkelhausen offenbar ein Feuer legen

Am Dienstag meldete sich nun ein Zeuge bei der Polizei, der etwa 200 Meter von der Örtlichkeit entfernt zwei weitere Brandstellen im Wald entdeckt hatte. An diesen nur wenige Meter voneinander entfernten Stellen hatte jemand versucht, einen toten Stamm und abgelegtes Totholz anzuzünden. Beide Feuer erloschen laut Polizei offensichtlich von allein, sodass auch hier kein größerer Schaden entstand.

Da der Zeuge weiter angab, bereits am Freitagvormittag an diesen Stellen Brandgeruch bemerkt zu haben, aber dafür zunächst keine Erklärung gefunden zu haben, ist nun von einem Zusammenhang mit dem von der Feuerwehr am Freitagabend gelöschten Brand auszugehen. Aufgrund der zum Tatzeitpunkt herrschenden massiven Trockenheit bestand nach Angaben der Polizei durch die Feuer die akute Gefahr eines größeren Waldbrandes, nur durch glückliche Umstände ist es letztlich dazu nicht gekommen.

Zeugen der Brandstiftung sollen sich bei der Polizei Schrobenhausen melden

Die Polizei hat daher Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung aufgenommen, Zeugen, die Ende vergangener Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Nummer 08252/8975-0 oder der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)