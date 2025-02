Unbekannte setzen Europalette in Brand

Am Mittwochvormittag ist in der Abbevillestraße eine Europalette in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 8.10 Uhr die brennende Palette festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Polizei Neuburg sucht Zeugen für Brandstiftung in der Abbevillestraße

An der Palette entstand ein Schaden von rund 200 Euro, nach ersten Ermittlungen der Polizei konnte als Ursache Brandstiftung festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)