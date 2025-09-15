„Brass in Church“ im Baringer Münster: Prachtvolles Blechbläserkonzert zum Lobe Gottes

Morgens strömten Wallfahrer zum Festgottesdienst anlässlich des Hochfestes der Kreuzerhöhung ins Baringer Münster. Am Spätnachmittag waren es 16 Musiker mit ihren goldglänzenden Blechblasinstrumenten, ergänzt durch zwei Tastenvirtuosen, und zahlreiche Konzertbesucher, die fast sternförmig aus den Kreisen Donau-Ries, Eichstätt und Neuburg zusammengefunden hatten. Sie alle verband der Inhalt des 150. Psalms, der das Lob Gottes überall, nicht nur im Gotteshaus, musikalisch mit vielen Instrumenten beschreibt, wie 1. Vorsitzender des Freundeskreises „Kultur im Baringer Münster“, Edgar Mayer bei seiner Moderation erklärte.

Das Quintett „Imbrassivo“ überzeugt mit ausgefeilter Technik und viel Dynamik

Das Quintett „Imbrassivo“ agierte ausgefeilt und technisch versiert, mit perfekter dynamischer Gestaltung. Majestätisch Moussorgsskys „Promenade“, feierlich Campras „Rigaudon“. Mit inbrünstigem Vortrag gestalteten sie Malottes „The Lord's Prayer“, ausdrucksstark und empathisch klang die „Jupiter Hymne“ Holsts. Absolut beeindruckend, auch weil bestens bekannt, Mozarts „Alleluja“.

Das Septett „ProBlech“ überzeugte mit warmen Klängen, brachte den tänzerischen Charakter von „La Mourisque“ Susatos bestens zum Ausdruck. Bei „Ave Maris Stella“ konnte der Zuhörer sich vertrauensvoll fallen lassen, tröstend, ja fast wiegend Dreos „Trag mi Wind“. Kraftvoll, mit dem Charakter eines Rufs Buxtehudes „Fanfare und Chorus“ – man fühlte sich persönlich angesprochen.

Fulminanter Schlusspunkt lässt Zuhörer im Baringer Münster mit Gänsehaut zurück

Kreativ zeigte sich das Quintett namens „In oana Dur“. Der Akkordeonist der Gruppe setzte bei Holls „Festlicher Einzug“, einem sehr einfühlsam vorgetragenen Stück, Akzente. Die junge Gruppe musizierte schwungvoll, mitreißend und gönnte sich – und den begeisterten Zuhörern – bei Holls „Erhebet die Herzen“ auch schon mal einen schrägen Schluss. „Über den Wolken“ des gleichnamigen Komponisten gestalteten sie jazzig, swingend – man konnte mitfliegen und sich auf den Wolken schaukeln lassen. Eine interessante Verbindung von Jazz und Klassik gelang ihnen bei Eberls „One Million Sunflowers“. Auf einer leiernden Grundlage bauten sie mit Ausdruck und unbändiger Freude ein optimales Sunflower-Strahlen auf.

Mit einem herrlichen Gesamtklang vereinigten sich alle drei Gruppierungen im Finale zu der „Festfanfare“ von Hönig. Zusammen mit dem Orgelspiel Mayers setzten die Musiker einen fulminanten Schlusspunkt, der die Zuhörer mit Gänsehaut nach Hause gehen ließ.