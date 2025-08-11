Brennende Kerze löst in Neuburg einen Feuerwehreinsatz aus

Eine brennende Kerze auf dem Nachttisch hat Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Fischergasse in Neuburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Feuerwehreinsatz in Neuburg: Kerze verursacht Rauchentwicklung in Wohnung

Gegen 18.35 Uhr war der 27-jährige Wohnungsinhaber abwesend, als eine Rauchentwicklung aus der Wohnung festgestellt wurde. In diesem Zeitraum entzündete eine brennende Kerze auf dem Nachttisch des Zimmers eine daneben stehende Rolle Papier. Die verständigte Feuerwehr Neuburg war schnell vor Ort. Es kam zu keinem Brand, lediglich zu einer Rauchentwicklung. Die Wohnung wurde gelüftet. Ein Schaden entstand nicht. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (AZ)