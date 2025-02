Stau wegen eines brennenden Autos: Zwei Verletzte bei Unfall

Am Montagabend brannte auf der B13 bei Pietenfeld ein Auto. Während der Sperrung der Straße kam es dann im Verkehrsstau laut Polizei zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen.

Auf der B13 zwischen Eichstätt und Ingolstadt hat ein Auto gebrannt

Gegen 17.50 Uhr bemerkte ein 57-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt auf der Strecke von Ingolstadt nach Eichstätt ein Ruckeln bei seinem Auto. Als dann auch noch Rauch aus dem Motorraum kam, hielt er am Straßenrand an. Wenig später stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen. Der Brand konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Adelschlag, Pietenfeld und Möckenlohe schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet. Beim Feuer ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden.

Bei einem Unfall bei Pietenfeld wurden zwei Personen verletzt

Gegen 18.20 Uhr kam es im Stau, der sich aufgrund des brennenden Autos gebildet hatte, dann zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt wollte mit ihrem Auto von Eichstätt nach Ingolstadt fahren. Sie bemerkte das Stauende zu spät und fuhr auf das Fahrzeug einer 48-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug gegen das Auto einer 51-jährigen Münchnerin gestoßen. Die 23-Jährige und die 48-Jährige wurden laut Polizei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die 51-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.500 Euro.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten am brennenden Fahrzeug und der Bergung der Unfallfahrzeuge war die B13 in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt. (AZ)