Der Sport war schuld: Die Exlers aus Neuburg feiern Goldene Hochzeit

Ein Freitag, wie heuer zur Goldenen Hochzeit, war es und ein kalter Tag mit Schneeregen, als sich Brigitte und Karl Exler das Ja-Wort gaben. Zuerst am Vormittag bei der standesamtlichen Trauung im Neuburger Standesamt und dann am Nachmittag in der Heilig-Geist-Kirche die kirchliche Zeremonie. Vorausgegangen war der Hochzeit eine längere Auszeit, weil Karl sich beruflich nach Frankfurt orientiert hatte. Am Hochzeitstag waren ihre beiden Kinder schon fünf und sieben Jahre alt.

Wie das kam? Im Grunde war der Sport schuld, dass sich Brigitte und Karl Exler überhaupt kennenlernten. Brigitte war aktiv im Judo, Karl spielte Fußball. Die Spielerbesprechungen fanden immer im Gasthaus Assmann statt. Dort trafen sich die beiden dann auch zum ersten Mal. Es folgten Tanzabende im Café Huber. Aus der Liaison entstanden zwei Kinder. Trotzdem wurde daraus erst einmal keine engere Verbindung.

Karl Exler musste aus beruflichen Gründen nach Frankfurt

Als Karl Exler aus beruflichen Gründen nach Frankfurt verschwand, wurde aus Brigitte eine alleinerziehende Mutter. Der gelernte Konditor kam aber erst nach sieben Jahren zurück nach Neuburg. Aus gesundheitlichen Gründen gab Karl Exler seinen Beruf als Konditors auf und ging noch einmal in die Lehre. In München wurde er zum Steuerfachgehilfen ausgebildet. Zuvor aber wollten die beiden unbedingt noch heiraten.

„Wir hatten von einem Onkel dessen roten Opel Rekord als Hochzeitsauto.“ Brigitte und Karl Exler zeigen das Fotoalbum. Und ja, beide wollten sowohl die standesamtliche als auch die kirchliche Trauung an einem Tag abhalten. „Nach dem Standesamt haben wir in unserer Wohnung mit Sekt angestoßen.“ Am Nachmittag habe die kirchliche Trauung stattgefunden. „Und danach haben wir kräftig gefeiert.“

Ihr Theater-Abo ist den beiden Neuburgern wichtig

Die Hochzeitsreise führte sie nach Lichtenfels und nach Coburg. „Wir haben damals Verwandte besucht.“ Immer sind die beiden gerne gereist, nach Italien, nach Österreich, in die Schweiz und in die Türkei beispielsweise. Und auch heute sind sie noch gerne unterwegs. Karl möchte endlich mal nach Skandinavien, Brigitte ist das aber – noch – zu kalt. Ihr Theater-Abo ist den beiden wichtig. Überhaupt gehen sie gerne aus, zum Tanzen oder in ein Restaurant.

Wie sie ihre Goldene Hochzeit feiern, das wissen sie nicht. Denn ihre beiden Kinder wollen sie überraschen und haben die Planungen übernommen.