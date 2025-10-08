50-Jahrfeier des Gartenbauverein Bruck/Maxweiler

Das Bushäuschen wurde frisch geputzt wieder zum Altarraum umfunktioniert und mit Garten- und Feldfrüchten sowie der altehrwürdigen Erntekrone geschmückt. In der Predigt und in den Fürbitten der Kinder wurde der Segen Gottes für weitere 50 glückliche Jahre erbeten. Bei überraschend stabilem Wetter kamen ca. 140 Besucher:innen und feierten anschließend mit dem Gartenbauverein im Feuerwehrhaus und auf dem Vorplatz. Es gab verschiedene Kaffees, auf Wunsch diverse Getränke, selbstgebackene Kuchen und eine große 50 er-Brotzeit-Bretze. Die beiden Vorsitzenden Birgit Meier und Melody Geissel- Fleury führten in einer Festansprache durch die auf einer großen Fotowand reich bebilderte Vereinsgeschichte. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen wurden die Gründungsmitglieder und ehemaligen Vorstände mit einem Blumengeschenk herzlich begrüßt. Dabei kam so manche lustige Anekdote wieder ans Tageslicht. Auch die aktuelle Vorstandschaft wurde für ihr Engagement gelobt. Anschließend sorgte der Feuerwehrchor mit dem aktualisierten Brucker Heimat Lied für eine schöne Überraschung. Mit weiterer Live-Musikbegleitung zum Mitschunkeln ließ man sich auch das frisch geweihte Erntedankbrot mit Butteraufstrich und Schnittlauch schmecken. Für die Kinder war in einem kleinen Extrazelt Schmink- und Tattoo-Vergnügen geboten.

