Betrunkene Neuburgerin fährt auf der B16 Schlangenlinien

Weil sie auf der B16 mehrfach auf die Gegenfahrbahn fährt, fällt eine Neuburgerin auf der B16 bei Bruck negativ auf. Einen Alkoholtest verweigert sie. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen.

Eine offensichtlich stark angetrunkene Autofahrerin auf der B16 bei Bruck hat die Polizei Neuburg auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte am Sonntag gegen 0.40 Uhr in der Inspektion angerufen und gemeldet, dass ein Auto in Richtung Neuburg in Schlangenlinien fährt. Mehrfach sei der Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, ein schwarzer SUV habe ausweichen müssen. Er gab den Beamten das Kennzeichen durch.

Polizeibeamte suchen die 34-Jährige aus Neuburg Zuhause auf

Die Tatverdächtige, eine 34-Jährige aus Neuburg, wurde Zuhause angetroffen. Dabei bemerkten auch die Beamten, dass die Frau stark angetrunken war, allerdings wollte die Frau keinen Schnelltest machen. Deshalb musste sie mit ins Krankenhaus, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen. Die Polizei Neuburg ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unbeteiligte Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden - insbesondere der Fahrer des schwarzen SUV - werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch