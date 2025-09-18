Bruck bekommt eine neue Brücke – „so günstig wie nie“

Die Fuß- und Radwegbrücke in der Angerstraße in Bruck wird erneuert. Nach einer Bauwerksprüfung war deutlich geworden, dass eine Sanierung wirtschaftlich keinen Sinn macht und es eine komplett neue Brücke braucht. Die kommt der Stadt nun relativ billig.

Neue Brücke in Neuburg-Bruck

Man habe kurzfristig eine Förderung von 80 Prozent in Aussicht gestellt bekommen, berichtete Christoph Gastl, Sachgebietsleiter Tief- und Straßenbau, im Bauausschuss. Die Kosten für die neue Brücke belaufen sich laut Angebot auf knapp 159.000 Euro. Nach Abzug der Förderung bleiben „maximal 50.000 Euro für die Stadt“, so Gastl, der betonte: „So günstig wird die Stadt nie wieder eine Brücke bekommen.“

Schnelle Verbindung zum Bahnhof Rohrenfeld

Dafür gab es Lob von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU), und auch der Brucker Stadtrat Florian Herold (FW) zeigte sich dankbar. Nach seinen Angaben wird die Brücke viel genutzt. Sie ermöglicht eine schnelle Verbindung zum Bahnhof Rohrenfeld. (ands)