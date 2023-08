Es geht los mit dem neuen Schützenheim in Bruck

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist in Bruck der Bagger angerückt: Das neue Schützenheim wird gebaut. Beim Spatenstich war einige Politprominenz.

Die Schützenverein Bruck kann schon bald sein eigenes Vereinsheim beziehen. Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Wochenende der Baubeginn für das 284.000 Euro teure Projekt im Neuburger Ortsteil eingeleitet. Bezugsfertig soll der Bau im zweiten Quartal 2025 sein.

„Jetzt kann es losgehen“, so Vorstand Thomas Theiler zu Beginn seiner Rede zu der Feier zum Spatenstich. Jahrelang hatte der Verein bei der Brucker Gaststätte Eder eine feste Lokalität, doch durch die altersbedingte Schließung musste sich der Verein nach einer Alternative umschauen. Am Ende des Tages fiel – in Abstimmung mit der Stadt Neuburg – die Wahl auf das Feuerwehrhaus. Hierzu wird die bestehende Lagerhalle um ein Vereinsheim für den Schützenverein mit Schießstand erweitert.

Der Bau des neuen Schützenheims in Bruck hat begonnen

Die Feuerwehr bekommt eine neue Gerätehalle direkt in Verlängerung des bestehenden Feuerwehrhauses. Die Ortssprecherin Alexandra Plenk lobte in Ihren Worten die interne Lösung für die beiden Ortsvereine. Sabine Schneider übermittelte als stellvertretende Landrätin die Grüße des Landkreises und stellte die „großartige Dorfgemeinschaft“ der Brucker in den Vordergrund. Diesen Worten schloss sich auch Bürgermeister Peter Segeth an.

Der Plan vom Neubau des Vereinsheim der Schützen war bei den Anwohnern gut gefragt. Auf dem Bild ist Marco Ihm (Bild links) im Gespräch mit Maria Heinz, Jacob Gubo, Karl Heinz und Alois Mandlmeier. Foto: Roland Habermeier

Insgesamt 18.000 Euro wird die Stadt Neuburg als Zuschuss gewähren. Ergänzt wird die Summe um eine Bürgschaft in Höhe von 175.000 Euro. „Gut Schuss und viel Erfolg in der Bauphase“, wünschte CSU-Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber, der bei den Gesprächen für die einzelnen Fördertöpfe eingebunden war. Jahrelang habe der Graben die Schützen und die Feuerwehr in Bruck getrennt. „Mit dem Neubau wächst zusammen, was zusammengehört“, resümierte der Vorstand der Feuerwehr Christian Griebel den Baustart.

Abgerundet hat die Rednerliste Gauschützenmeister Markus Mayr. Dieser hat die Kimme- und Kornsportler aus Bruck „offiziell“ als neues Mitglied im Sportschützengau Pöttmes-Neuburg begrüßt. „Es ist uns eine große Bereicherung für uns einen so aktiven Verein im Schützengau zu haben“, so Mayr. Bevor der Vorstand zusammen mit den Ehrengästen den ersten Spatenstich vollzogen haben, nutzte Thomas Theiler die Gelegenheit, sich bei den heimischen Firmen für die Unterstützung zu bedanken. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem geselligen Grillabend.

Das neue Vereinsheim Bruck in Zahlen:

Planungszeit: ca. 1,5 Jahre

Baukosten : 284.000 Euro (Material)

: 284.000 Euro (Material) (zuzüglich) Eigenleistung: 130.000 Euro€

Richtfest: Ende 2023 (geplant)

Fertigstellung: Mitte 2025

Versammlungsraum Schützen: 60 Quadratmeter

Schießstände: 74 Quadratmeter

Gerätehalle Feuerwehr : 107 Quadratmeter