Feuerwehr muss brennenden Balkon in Bruck löschen

Am Sonntagfrüh brennt in Bruck ein Balkon. Der Bewohner wird von "Knistergeräuschen" geweckt.

Ein Feuer auf seinem Balkon hat am Sonntagmorgen einen jungen Mann in Bruck aus dem Schlaf gerissen. Wie die Kriminalpolizei Ingolstadt mitteilt, wurde der 25-Jährige von "Knistergeräuschen" gegen 5 Uhr in der Früh geweckt. Als er nachsah, bemerkte er das Feuer auf dem Balkon. Die Kripo Ingolstadt führt jetzt die Ermittlungen.

Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhauses in der Straße Stockacker im Neuburger Ortsteil Bruck. Der Bewohner verständigte die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen könnte. Allerdings wurde der Vollwärmeschutz der Außenwand zerstört. Der entstandene Schaden beläuft sich deshalb laut Kripo Ingolstadt auf etwa 20 000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte im Rahmen der Brandortbegehung am Montag keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung finden. (AZ)