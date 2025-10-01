Icon Menü
Bruck: Jugendfeuerwehr Bruck legt die Jugendflamme ab

Bruck

Jugendfeuerwehr Bruck legt die Jugendflamme ab

10 Jugendliche der FF Bruck können sich über den erfolgreichen Abschluss der Jugendflamme freuen
Von Freiwillige Feuerwehr Bruck für Freiwillige Feuerwehr Bruck
    Jugendflamme in Bruck: 10 Jugendliche und ihre Jugendwarte (links) und Kommandanten (rechts) freuen sich über erfolgreichen Abschluss
    Jugendflamme in Bruck: 10 Jugendliche und ihre Jugendwarte (links) und Kommandanten (rechts) freuen sich über erfolgreichen Abschluss Foto: FF Bruck

    10 Jugendliche der FF Bruck legen Jugendflamme erfolgreich ab, 7 Jugendliche legen Stufe 2 ab, 3 Jugendliche legen Stufe 1 ab. Zu den Aufgaben der Stufe 1 zählen Knoten vorführen, Schlauch ausrollen, Notruf absetzen und Feuerwehr Geräte erkennen. Zu den Aufgaben der Stufe 2 zählen Unterflurhydrant setzen, Fahrzeugkunde, Verkehrsabsicherung und die gemeinsame Bewältigung eines Parcours. Nach der Gründung der Jugendfeuerwehr Bruck im September 2023 bereits mehrere Abzeichen abgelegt: Wissenstest und Jugendflamme.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

