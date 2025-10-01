Jugendfeuerwehr Bruck legt die Jugendflamme ab

10 Jugendliche der FF Bruck legen Jugendflamme erfolgreich ab, 7 Jugendliche legen Stufe 2 ab, 3 Jugendliche legen Stufe 1 ab. Zu den Aufgaben der Stufe 1 zählen Knoten vorführen, Schlauch ausrollen, Notruf absetzen und Feuerwehr Geräte erkennen. Zu den Aufgaben der Stufe 2 zählen Unterflurhydrant setzen, Fahrzeugkunde, Verkehrsabsicherung und die gemeinsame Bewältigung eines Parcours. Nach der Gründung der Jugendfeuerwehr Bruck im September 2023 bereits mehrere Abzeichen abgelegt: Wissenstest und Jugendflamme.

