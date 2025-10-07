Spendenübergabe des Gartenbauvereins Bruck/Max. an den Schützenverein

übergab der Gartenbauverein Bruck/Maxweiler die versprochene Spende für das neue Brucker Vereinsheim an die Schützengesellschaft Bruck. Unser Bild zeigt die symbolische Scheckübergabe an den 1.Vorsitzenden Thomas Theiler und den 2.Vorsitzenden Alex Pfeifer sowie die 1. Vorsitzende des Gartenbauvereins Birgit Meier und die 2. Vorsitzende Melody Geissel-Fleury. Mit auf dem Bild ist die Kassiererin des GBV Gabriele Hauber, und der Schriftführer Johann Matsche. Ebenso dabei sind die Beisitzerinnen vom Gartenbauverein Birgita Bauer, Monika Greger und Mechthilde Klinger.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!