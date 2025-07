Pfusch am Bau: Bei der Brücke in Bertoldsheim wurde der falsche Belag verbaut

In vier Jahren Bauzeit ist alles glattgelaufen, jetzt gibt es kurz vor der Einweihung ein Malheur: Der Asphalt auf der neuen Donaubrücke Bertoldsheim muss abgefräst und komplett erneuert werden. Die Brücke ist deshalb die zweite Woche gesperrt.

Nach Angaben des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, der Bauherr ist, hat die beauftragte Firma 2023 eine Asphaltschicht aufgetragen, die nicht hundertprozentig wasserdicht sei. Nach Niederschlägen plätscherte es verdächtig stark in den sogenannten Tropftüllen. Sie führen das Sickerwasser ab. Ein vom Landkreis bestellter Gutachter bestätigte den Verdacht: Der Brückenasphalt lässt Regenwasser durchdringen. Damit wäre der Korrosion Tür und Tor geöffnet.

Ein europaweit aktives Tiefbauunternehmen hatte den Auftrag 2023 ausgeführt und korrigiert jetzt das Dilemma. „Die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert“, das steht für Markus Laumer, den Tiefbauingenieur des Landkreises, fest. Der verwendete Splittmastixasphalt sei nicht ausreichend gewesen. Für den Trupp der Brückenbauer der Firma Mayerhofer (Simbach am Inn) ist das Versäumnis „unfassbar“.

Landrat Peter von der Grün zeigte sich enttäuscht über den Baufehler an der Donaubrücke

Landrat Peter von der Grün (FDP) zeigte sich ebenfalls enttäuscht über den Baufehler, hält aber die rechtzeitige Entdeckung für sehr wichtig: „Wir können jetzt reagieren und das Problem beheben lassen.“ Das geschieht im Laufe dieser Woche. Die Straßenbaufirma setzt eine Gussasphalteinbaubohle ein, die auf Schienen fährt und Gussasphalt aufbringen kann. Der Landkreis hat sich für diesen besonderen Asphalt entschieden, das Gros der Kosten trägt das beauftragte Unternehmen.

Die Dichtungsschicht zwischen Beton und Asphalt müsse nach Lage der Dinge nicht erneuert werden, sagt Markus Laumer. Wenn alles gut laufe, könnte die Brücke am Wochenende schon wieder freigegeben werden. „Nur Regen können wir jetzt nicht gebrauchen“, sagt Laumer. Für den „Worst Case“ hat der Landkreis eine Brückensperrung bis einschließlich Sonntag, 13. Juli, angekündigt.

Die Einweihung der Donaubrücke Bertoldsheim ist nach wie vor für den 23. Juli geplant

Wenn es länger dauert, dann wäre der Einweihungstermin am 23. Juli in Gefahr. An diesem Mittwoch will Landrat Peter von der Grün die große und die kleine Betriebsbrücke mit großem Bahnhof einweihen. Dazu sind der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter und weitere Politiker eingeladen.

Landrat Peter von der Grün bezeichnet die Brücken bei Bertoldsheim als „eines der wichtigsten und größten Infrastrukturprojekte des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen“. Der Donauübergang verbindet die Räume Rennertshofen und Burgheim mit Anschluss an die Bundesstraße 16. Die alte Brücke aus dem Jahr 1967 wies Korrosionsschäden auf und war durch das Verkehrsaufkommen von über 3000 Autos und Lastwagen pro Tag dauerhaft belastet.

Der Austausch der Asphaltschicht ändert an der Tatsache einer günstigen Finanzierung durch den Landkreis nichts. Statt der veranschlagten Gesamtkosten von 19 Millionen Euro rechnet der Bauherr mit 17 Millionen Kosten. Davon trägt der Freistaat Bayern mit fast zehn Millionen Euro Fördermitteln den größten Teil. Kraftwerksbetreiber Uniper beteiligt sich an der kleineren Betriebsbrü-cke, die ausschließlich Fußgängern, Radfahrern und Uniper vorbehalten ist.