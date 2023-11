Autofahrer prallt gegen totes Wildschwein

Ein 49-Jähriger ist zwischen Karlskron und Schrobenhausen mit seinem Auto gegen ein vermutlich bereits totes Wildschwein gefahren. Was bei Wildunfällen zu tun ist.

Ein 49-jähriger Autofahrer aus Aichach fuhr am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr die Staatsstraße 2044 von Karlskron in Richtung Schrobenhausen. Kurz nach Kaltenherberg prallte sein Fahrzeug gegen ein auf der Fahrbahn liegendes Wildschwein und wurde erheblich beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das Tier zuvor bereits von einem anderen Fahrzeug angefahren worden war und sich dessen Fahrer nicht um die Absicherung oder Beseitigung gekümmert hatte, berichtet die Polizei.

Polizei Schrobenhausen ermittelt wegen Wildunfall

In der Folge wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zunächst gegen Unbekannt eingeleitet, wer Hinweise dazu geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer, die an einem meist unvermeidbaren Wildunfall beteiligt sind, verpflichtet sind, die Gefahren für den nachfolgenden Verkehr zu beseitigen. Dies kann neben den üblichen Absicherungsmaßnahmen nach einem Verkehrsunfall (Warnblinkanlage, Warndreieck) am einfachsten durch die sofortige Verständigung der Polizei erfolgen. Unabhängig davon ist nach den Vorschriften des Bayerischen Jagdgesetzes bei jedem Unfall mit einem Schalenwild unverzüglich der Revierinhaber oder die Polizei zu verständigen. (AZ)