„Landwirt des Jahres“: Karin Kopold aus Brunnen unter Finalisten

Karin Kopold aus Brunnen hat sich in der Kategorie Unternehmerin für den CeresAward 2022 qualifiziert und damit als Einzige im aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Sie zählt damit bereits zu den 30 besten Landwirten im deutschsprachigen Raum. Ob sie am 12. Oktober in Berlin mit dem Sieg in ihrer Kategorie ausgezeichnet oder sogar zur „Landwirtin des Jahres“ gekürt wird, entscheidet eine Jury, die die einzelnen Kandidaten in nächster Zeit auf deren Höfen besuchen wird – so auch Kopold.

Karin Kopolds Kartoffel-Manufaktur ist genauso, wie man sich das vorstellt- Mit den eigenen Händen und mit Liebe entsteht eine ganze Palette hochwertiger Kartoffelprodukte – für Kartoffelliebhaber der Himmel auf Erden. Vom Reiberdatschi, über Kartoffelsalat bis hin zu süßen Knödelvarianten reicht Kopolds Angebot. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hat sich die Landwirtsfamilie in der Gemeinde Brunnen dem Kartoffelanbau verschrieben. Mit dem Kauf der Firma Beck’s aus Niederbayern gelang der Unternehmerin im Jahr 2003 der Schritt vom reinen Kartoffelanbau hin zur Manufaktur. Mittlerweile unterstützen 14 Mitarbeiter Karin Kopold bei der Erfüllung ihres Traums.

Der mit 20.000 Euro dotierte Preis ist die höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft und wird in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen. Der CeresAward richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen: Sie greifen den Trend in der Gesellschaft nach Regionalität und Umweltbewusstsein auf und schaffen es, durch clevere Ideen Mehrwert für die Umwelt und den Betrieb zu schaffen.

Aktuell brechen die fachkundigen Juroren auf, um sich vor Ort ein Bild der nominierten 30 Betriebe zu machen und die Landwirte und Landwirtinnen und ihre Familien in Deutschland und Österreich zu besuchen. Die Jury besteht aus je einem agrarheute-Fachredakteur, einem Repräsentanten eines Fachverbandes sowie einem Vertreter des jeweiligen Kategoriesponsors. Anschließend wählen sie aus den Finalisten die Preisträger der jeweiligen Kategorie. Aus deren Kreis wird wiederum der Landwirt oder die Landwirtin des Jahres ermittelt. Es werden Sieger in zehn Einzelkategorien ausgezeichnet: Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmerin sowie Geschäftsidee.

Die feierliche Preisverleihung, zu der über 400 Gäste aus Landwirtschaft und Politik erwartet werden, wird voraussichtlich am 12. Oktober in Berlin stattfinden.