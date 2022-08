Ein 81-Jähriger ist betrunken mit seinem Auto in einen Gartenzaun in Brunnen gekracht. Den Senior erwarten nun mehrere Anzeigen

Betrunken ist ein 81-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto in einen Gartenzaun in Brunnen gefahren. Wie die Polizei berichtet, hat der Senior hierbei einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich verursacht. Trotz der erheblichen Beschädigung des Zaunes fuhr der Mann aus Brunnen anschließend einfach weg, ohne jemanden zu informieren.

Brunnen: Betrunkener 81-Jähriger kracht mit Auto in Gartenzaun

Ein aufmerksamer Zeuge hat den Vorgang jedoch mitbekommen und die Polizei informiert. Diese konnte den nunmehr Beschuldigten wenig später antreffen und fand heraus, warum er einfach weggefahren ist: Der 81-Jährige hatte Alkohol getrunken. Daraufhin ging es für den Mann zur Blutentnahme und sein Führersein wurde von den Beamten eingezogen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen mehrerer Delikte, unter anderem Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)