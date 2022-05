Brunnen

SB-Hofladen Teil 13: Eier von „Jonny’s Freilandchicks“

Plus Familie Kopold hat in Brunnen ein Verkaufshäuschen. Darin zu kaufen gibt es die Eier der eigenen Freiland-Hühner, Kartoffeln aus eigenem Anbau und sogar Eis.

Von Laura Gastl

„Es ist eine Art Tante-Emma-Laden“, sagt Johannes Kopold. Der 26-Jährige steht vor seiner Selbstbedienungshütte auf dem elterlichen Hof in Brunnen, in der er allerlei Lebensmittel – von der Kartoffel bis zum Eis „to go“ – anbietet. Seit September 2020 steht das Holzhäuschen nun schon. Das Konzept, das dahintersteht: Produkte aus der Region bündeln und an einem Ort erhältlich machen. Dabei liegt Johannes Kopolds Hauptaugenmerk auf seinen Hühnern und den Eiern, die diese legen. Unweit vom Hof der Familie genießt die Schar frische Luft. Ihr Stall – ein umgebauter Container – steht auf einer grünen Wiese. So grün wie das T-Shirt des 26-Jährigen, der darauf das Logo des Kopold-Hofs hat drucken lassen. „Jonny’s Freilandchicks“, ist darauf zu lesen – designt von einer guten Freundin.

