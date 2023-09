Zwei Hecken fangen in Brunnen Feuer

Bei Gartenarbeiten hat eine Hecke in Brunnen Feuer gefangen, durch die schnelle Reaktion des Brandverursachers und der Nachbarn konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Zwei Thujahecken haben am 2. September in Brunnen Feuer gefangen. Das teilte die Polizei mit. Der Brunnener hat mit einem Abflammgerät in seiner Hofeinfahrt Unkraut beseitigt, dabei haben die Hecken zu brennen begonnen.

Zwei Hecken müssen in Brunnen gelöscht werden

Der Brandverursacher und mehrere Nachbarn konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Ob er nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, entscheidet das zuständige Landratsamt. (AZ)

