Brutaler Angriff in Eichstätter Schule: Jugendliche prügeln auf 14-jähriges Mädchen ein

Am Dienstagvormittag haben nach einem Streit mehrere Jugendliche auf eine 14-Jährige eingeprügelt und das Mädchen dabei verletzt. Nach Angaben der Eichstätter Polizei habe sich die 14-Jährige gegen 9.45 Uhr im Gang einer Schule in der Schottenau zunächst mit einem Mitschüler gestritten. Plötzlich gingen zwei weitere Mitschüler im Alter von 14 und 16 Jahren auf das Mädchen los und sprangen ihr in den Rücken. Der 16-Jährige rammte dem Mädchen zudem sein Knie gegen den Kopf.

14-jähriges Mädchen muss nach Prügelattacke ins Neuburger Klinikum gebracht werden

Die Schülerin wurde durch den Angriff leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Neuburg gebracht. Des Weiteren wurden die Eltern der Verletzten verständigt. Der Vorfall konnte durch mehrere unbeteiligte Zeugen beobachtet werden, die beiden Angreifer wurden nach Eintreffen der Polizei an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem wurden die beiden Schüler von der Schulleitung vorerst vom Besuch der Schule ausgeschlossen. (AZ)